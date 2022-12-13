Тает во рту: рецепт нежного десерта с воздушным кремом
Благодаря не очень сладкому, но воздушному крему блюдо получается легким и не "давит" на желудок.
Бисквит с кремом, который тает во рту и имеет необычайно нежный вкус, легко приготовить даже начинающим хозяйкам. Очередным рецептом вкусного тортика поделилась кулинарный блогер Сабина на своем канале.
Десерт на каждый день
Ингредиенты:
- Яйцо – 3 шт;
- Щепотка соли;
- Сахар – 100 гр;
- Молоко – 120 мл;
- Сливочное масло – 60 гр;
- Мука – 140 гр;
- Какао – 25 гр;
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Для крема:
- Сливки – 350 мл;
- Вареная сгущенка – 3-4 ст. л;
- Молоко для пропитки.
Для глазури:
- Шоколад – 150 гр;
- Растительное масло без запаха – 3-4 ст. л;
- Жареный арахис – 100 гр.
Способ приготовления:
В глубокой посуде взбить яйца, соль и сахар, пока масса не станет белой, пышной и не увеличится в несколько раз. Затем туда же добавить молоко и растопленное сливочное масло, снова все хорошо взбить.
Муку, разрыхлитель и какао смешать в отдельной посуде и просеять в полученную ранее яично-масляно-сахарную массу за два подхода, перемешав все, пока тесто не станет однородным.
получившееся тесто вылить в форму, застеленную пергаментной бумагой и разровнять равномерно по всей поверхности.
Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25-30 минут, проверив готовность с помощью деревянной зубочистки.
Готовый корж остудить, снять с него пергаментную бумагу и разломать на мелкие кусочки.
В отдельную миску вылить сливки, вареную сгущенку и хорошо взбить миксером до устойчивых пиков.
Затем необходимо взять чистую форму, лучше всего стеклянную, выложить на дно половину покрошенного бисквита, разровняв его. Сверху пропитать его молоком. Далее крем из сливок и сгущенки нанести наверх, по всей площади бисквита. Лучше делать это с помощью кондитерского мешка, так он распределится равномерно.
Разровняв крем, выложить на него вторую часть крошки, так же пропитать молоком и закрыть оставшимся кремом.
Молочный шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке, добавить в него растительное масло и хорошо перемешать, а потом туда же всыпать почищенный арахис. Получившейся массой полить десерт, равномерно распределив по всей поверхности.
Поставить готовое блюдо на пять часов в холодильник.
Напомним, как приготовить торт "Пенек с шишками".