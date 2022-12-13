Тане у роті: рецепт ніжного десерту з повітряним кремом

Завдяки не дуже солодкому, але повітряному крему страва виходить легкою і не "тисне" на шлунок.

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Бісквіт з кремом, який тане в роті і має надзвичайно ніжний смак, легко приготувати навіть початківцям. Ще одним рецептом смачного тортика поділилася кулінарний блогер Сабіна на своєму каналі.

Десерт на кожен день

Складові:

Яйце – 3 шт;

Дрібка солі;

Цукор – 100 г;

Молоко – 120мл;

Вершкове масло – 60 гр;

Борошно — 140 гр;

Какао — 25 гр;

Розпушувач – 1 ч. л.

Для крему:

Вершки – 350 мл;

Варене згущене молоко – 3-4 ст. л;

Молоко для просочення.

Для глазурі:

Шоколад – 150 г;

Рослинна олія без запаху – 3-4 ст. л;

Смажений арахіс – 100 гр.

Спосіб приготування:

У глибокій посудині збити яйця, сіль і цукор, поки маса не стане білою, пишною і не збільшиться в кілька разів. Потім туди ж додати молоко та розтоплене вершкове масло, знову все добре збити.

Борошно, розпушувач і какао змішати в окремому посуді і просіяти в отриману раніше яєчно-масляно-цукрову масу за два підходи, перемішавши все, поки тісто не стане однорідним.

Тісто, що вийшло, вилити у форму, застелену пергаментним папером і розрівняти рівномірно по всій поверхні.

Випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 25-30 хвилин, перевіривши готовність за допомогою дерев'яної зубочистки.

Готовий корж остудити, зняти пергаментний папір і поламати на дрібні шматочки.

В окрему миску вилити вершки, варене згущене молоко і добре збити міксером до стійких піків.

Потім необхідно взяти чисту форму, краще скляну, викласти на дно половину покришеного бісквіту, розрівнявши його. Зверху просочити його молоком. Далі крем із вершків і згущеного молока нанести наверх, по всій площі бісквіту. Краще робити це за допомогою мішка, так він розподілиться рівномірно.

Розрівнявши крем, викласти на нього другу частину крихти, так само просочити молоком і закрити кремом, що залишився.

Молочний шоколад розтопити на водяній бані або в мікрохвильовій печі, додати в нього рослинне масло і добре перемішати, а потім туди ж всипати очищений арахіс. Масою, що вийшла, полити десерт, рівномірно розподіливши по всій поверхні.

Поставити готову страву на п'ять годин у холодильник.

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