Вкусно и просто. Рецепт салат "Столичный" с говядиной

Салат "Столичный" был придуман, как альтернатива знаменитому "Оливье", но со временем он стал менее статусным.

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Мясные салаты традиционно готовят зимой, когда они становятся не столько салатом, как полноценным блюдом. Салат "Столичный" имеет такую же давнюю историю, как оливье. Одно время оливье подавали в ресторанах именно под этим названием.

Но со временем рецепт утвердился в ресторанных рамках и перестал восприниматься, как "младший брат" знаменитого "Оливье".

Ингредиенты, входящие в состав салата "Столичный", очень просты и доступны, идеально сочетаются между собой, создавая гармоничный вкус. Такой салат готовят и с птицей, — чаще всего курице, — и с мясом. И чаще всего с отварной, или запеченной говядиной. И никогда не кладут зеленый горошек. Это, пожалуй, главное отличие "Столичного". Отличается и способ нарезки – не кубиками, а соломкой. Хотя часто все ингредиенты нарезают кубиками, чтобы было больше похоже на привычный "Оливье".

Салат "Столичный" с говядиной

Ингредиенты:

Говядина, или телятина – 300 гр;

Картофель – 300 гр;

Морковь (можно без нее)- 30 гр;

Три яйца;

Маринованные огурцы – 300 гр;

Лук – 60 гр;

Майонез, соль, молотый черный перец.

Отвариваем говядину до полной готовности. Нам нужно вкусное мясо, так что выбранный кусок кладем воду, когда она закипит. Снимаем пену и варим на маленьком огне до готовности. Готовое мясо достаем и остужаем. А на бульоне можно сварить суп, или просто его заморозить порционно. Иногда в рецептах требуется бульон и тут-то он и пригодится.

Отвариваем картофель в мундире, морковь и яйца вкрутую.

Когда овощи и яйца готовы – остужаем и очищаем. Лук нарезаем полукольцами и маринуем около получаса в воде с уксусом. Или просто с уксусом, чтобы убрать горечь и придать пикантности. После отжимаем и добавляем в салат.

Нарезаем все остальные ингредиенты соломкой, заправляем майонезом и осторожно перемешиваем. Добавляем соль, если требуется, перчим – если любите. Салат "Столичный" готов.

Напомним, ранее Фокус рассказывал про то, как появился и кем был придуман знаменитый салат "Оливье", неизменный гость новогоднего меню.