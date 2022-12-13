Смачно та просто. Рецепт салату "Столичний" з яловичиною

Салат "Столичний" був придуманий як альтернатива знаменитому "Олів'є", але згодом він став менш статусним.

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М'ясні салати традиційно готують узимку, коли вони стають не так салатом, як повноцінною стравою. Салат "Столичний" має таку саму давню історію, як олів'є. У свій час олів'є подавали в ресторанах саме під цією назвою.

Але згодом рецепт утвердився у ресторанних рамках і перестав сприйматися як "молодший брат" знаменитого "Олів'є".

Інгредієнти, що входять до складу салату "Столичний", дуже прості та доступні, ідеально поєднуються між собою, створюючи гармонійний смак. Такий салат готують і з птахом, найчастіше куркою. І найчастіше з відвареною, або запеченою яловичиною. І ніколи не кладуть зелений горошок. Це, мабуть, головна відмінність "Столичного". Відрізняється і спосіб нарізування – не кубиками, а соломкою. Хоча часто всі інгредієнти нарізають кубиками, щоб більше було схоже на звичний "Олів'є".

Салат "Столичний" з яловичиною

Складові:

Яловичина, або телятина – 300 г;

Картопля – 300 гр;

Морква (можна без неї) – 30 гр;

Три яйця;

Мариновані огірки – 300 г;

Цибуля – 60 гр;

Майонез, сіль, мелений чорний перець.

Відварюємо яловичину до повної готовності. Нам потрібно смачне м'ясо, тому обраний шматок кладемо у воду, коли вона закипить. Знімаємо піну та варимо на маленькому вогні до готовності. Готове м'ясо дістаємо та остуджуємо. А на бульйоні можна зварити суп або просто його заморозити порційно. Іноді в рецептах потрібен бульйон і тут він знадобиться.

Відварюємо картоплю в мундирі, моркву та яйця.

Коли овочі та яйця готові – остуджуємо та очищаємо. Цибулю нарізаємо пів кільцями і маринуємо близько півгодини у воді з оцтом. Або просто з оцтом, щоб усунути гіркоту і надати пікантності. Після цього віджимаємо і додаємо в салат.

Нарізаємо решту інгредієнтів соломкою, заправляємо майонезом і обережно перемішуємо. Додаємо сіль, якщо потрібно, перчимо – якщо любите. Салат "Столичний" готовий.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про те, як з'явився і ким був придуманий знаменитий салат "Олів'є", постійний гість новорічного меню.