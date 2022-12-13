Просто и сытно: аппетитный салат с курицей и грибами для всей семьи
Такой салат может быть и отдельным полноценным блюдом, и добавкой к гарниру.
Салат – это не только праздничное блюдо, его многие с удовольствием готовят как дополнение к ужину, обеду или даже на завтрак. Предлагаем вам попробовать салат с курицей и грибами по рецепту из блога dinka_recepti, который готовится из доступных ингредиентов и получается очень сытным. Его можно есть и как самостоятельное блюдо.
Салат с курицей и грибами
Ингредиенты:
- Отварная куриная грудка – 300 гр;
- Шампиньоны – 250 гр;
- Лук – половина головки;
- Яйца вареные – 4 шт;
- Маринованные огурцы – 135 гр;
- Кукуруза консервированная – 1 банка;
- Майонез+сметана в равных пропорциях для заправки;
- Соль по вкусу.
Способ приготовления:
Куриную грудку порезать на крупные куски и порвать руками на более тонкие. Огурцы и яйца порезать мелкими кубиками. Грибы порезать и обжарить с луком на сковородке с рафинированным подсолнечным маслом. Майонез и сметану смешать, при желании посолить.
В глубокую посуду сложить все ингредиенты, заправить соусом и хорошо перемешать. Салат можно подавать к столу сразу, а можно на некоторое время отправить в холодильник, чтобы он настоялся.
Напомним, как приготовить салат с курицей на праздничный стол.