Просто и сытно: аппетитный салат с курицей и грибами для всей семьи

Такой салат может быть и отдельным полноценным блюдом, и добавкой к гарниру.

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Салат – это не только праздничное блюдо, его многие с удовольствием готовят как дополнение к ужину, обеду или даже на завтрак. Предлагаем вам попробовать салат с курицей и грибами по рецепту из блога dinka_recepti, который готовится из доступных ингредиентов и получается очень сытным. Его можно есть и как самостоятельное блюдо.

Салат с курицей и грибами

Ингредиенты:

Отварная куриная грудка – 300 гр;

Шампиньоны – 250 гр;

Лук – половина головки;

Яйца вареные – 4 шт;

Маринованные огурцы – 135 гр;

Кукуруза консервированная – 1 банка;

Майонез+сметана в равных пропорциях для заправки;

Соль по вкусу.

Способ приготовления:

Куриную грудку порезать на крупные куски и порвать руками на более тонкие. Огурцы и яйца порезать мелкими кубиками. Грибы порезать и обжарить с луком на сковородке с рафинированным подсолнечным маслом. Майонез и сметану смешать, при желании посолить.

В глубокую посуду сложить все ингредиенты, заправить соусом и хорошо перемешать. Салат можно подавать к столу сразу, а можно на некоторое время отправить в холодильник, чтобы он настоялся.

Напомним, как приготовить салат с курицей на праздничный стол.