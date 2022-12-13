Просто та ситно: апетитний салат з куркою та грибами для всієї родини
Такий салат може бути окремою повноцінною стравою і добавкою до гарніру.
Салат – це не лише святкова страва, його багато хто із задоволенням готує як доповнення до вечері, обіду або навіть на сніданок. Пропонуємо вам скуштувати салат з куркою та грибами за рецептом з блогу dinka_recepti, який готується з доступних інгредієнтів та виходить дуже ситним. Його можна їсти і як самостійну страву.
Салат з куркою та грибами
Складові:
- Відварена куряча грудка – 300 г;
- Печериці – 250 г;
- Цибуля – половина головки;
- Яйця варені – 4 шт.;
- Мариновані огірки – 135 г;
- Кукурудза консервована – 1 банка;
- Майонез+сметана в рівних пропорціях для заправки;
- Сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
Курячі грудки порізати на великі шматки й порвати руками на тонші. Огірки та яйця порізати дрібними кубиками. Гриби порізати та обсмажити з цибулею на сковорідці з рафінованою олією. Майонез і сметану змішати, за бажання посолити.
У глибокий посуд скласти всі інгредієнти, заправити соусом і перемішати добре. Салат можна подавати до столу відразу, а на деякий час можна відправити в холодильник, щоб він настоявся.
Нагадаємо, як приготувати салат із куркою на святковий стіл.