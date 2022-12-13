Просто та ситно: апетитний салат з куркою та грибами для всієї родини

Такий салат може бути окремою повноцінною стравою і добавкою до гарніру.

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Салат – це не лише святкова страва, його багато хто із задоволенням готує як доповнення до вечері, обіду або навіть на сніданок. Пропонуємо вам скуштувати салат з куркою та грибами за рецептом з блогу dinka_recepti, який готується з доступних інгредієнтів та виходить дуже ситним. Його можна їсти і як самостійну страву.

Салат з куркою та грибами

Складові:

Відварена куряча грудка – 300 г;

Печериці – 250 г;

Цибуля – половина головки;

Яйця варені – 4 шт.;

Мариновані огірки – 135 г;

Кукурудза консервована – 1 банка;

Майонез+сметана в рівних пропорціях для заправки;

Сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курячі грудки порізати на великі шматки й порвати руками на тонші. Огірки та яйця порізати дрібними кубиками. Гриби порізати та обсмажити з цибулею на сковорідці з рафінованою олією. Майонез і сметану змішати, за бажання посолити.

У глибокий посуд скласти всі інгредієнти, заправити соусом і перемішати добре. Салат можна подавати до столу відразу, а на деякий час можна відправити в холодильник, щоб він настоявся.

Нагадаємо, як приготувати салат із куркою на святковий стіл.