Воздушное безе и сладкий крем. Рецепт торта "Мишутка"
Этот торт выпекается на противне и быстро готовится.
Необычный, очень красивый и вкусный торт "Мишутка" со сгущенкой, приготовленный по известному рецепту, станет украшением каждого стола.
Его изюминка – оригинальные коржи и слои нежного хрустящего безе.
Торт "Мишутка"
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 800 гр;
- Разрыхлитель – 12 гр;
- Сливочное масло – 500 гр;
- Сметана – 80 гр;
- Желтки – 8 штук;
- Щепотка соли.
Для безе:
- Яичные белки – 8 штук;
- Сахар – 300 гр;
- Ванилин.
Для крема:
- Сливочное масло – 100 гр;
- Сгущенное молоко – одна банка;
- Грецкие орехи, или любые другие, которые любите – 300 грамм.
Смешиваем муку, разрыхлитель и соль венчиком. Натираем в миску с сухими ингредиентами 500 грамм масла из холодильника на крупной терке. Перетираем руками, пока не образует крошка.
Делаем ямку и выливаем туда восемь желтков и сметану. Замешиваем плотное тесто. Делим его на три части, каждую часть заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на полчаса.
Теперь взбиваем безе. Выливаем в миску яичные белки, добавляем ванилин и взбиваем миксером, пока не побелеют, добавляя постепенно сахар и продолжая взбивать, пока не образуются устойчивые пики.
Берем противень, застилаем его пергаментом и натираем одну часть теста из холодильника. Часть безе загружаем в кондитерский мешок и промазываем им корж.
Раскладываем поверх пышного слоя безе треть орехов. Сверху натираем вторую часть теста из холодильника. Отправляем корж с безе выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем около получаса, достаем и остужаем. Так поступаем со всеми коржами.
Размягченное сливочное масло взбиваем миксером и тонкой струйкой вливаем сгущенку и взбиваем до пышности. Отправляем в холодильник остывать и густеть.
Формируем торт, смазывая коржи кремом, и украшаем его по своему вкусу. Отправляем торт в холодильник на 6 часов.
Также вы можете приготовить нежный десерт с воздушным кремом.