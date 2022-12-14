Воздушное безе и сладкий крем. Рецепт торта "Мишутка"

Этот торт выпекается на противне и быстро готовится.

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Необычный, очень красивый и вкусный торт "Мишутка" со сгущенкой, приготовленный по известному рецепту, станет украшением каждого стола.

Его изюминка – оригинальные коржи и слои нежного хрустящего безе.

Торт "Мишутка"

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 800 гр;

Разрыхлитель – 12 гр;

Сливочное масло – 500 гр;

Сметана – 80 гр;

Желтки – 8 штук;

Щепотка соли.

Для безе:

Яичные белки – 8 штук;

Сахар – 300 гр;

Ванилин.

Для крема:

Сливочное масло – 100 гр;

Сгущенное молоко – одна банка;

Грецкие орехи, или любые другие, которые любите – 300 грамм.

Смешиваем муку, разрыхлитель и соль венчиком. Натираем в миску с сухими ингредиентами 500 грамм масла из холодильника на крупной терке. Перетираем руками, пока не образует крошка.

Делаем ямку и выливаем туда восемь желтков и сметану. Замешиваем плотное тесто. Делим его на три части, каждую часть заворачиваем в пленку и отправляем в холодильник на полчаса.

Теперь взбиваем безе. Выливаем в миску яичные белки, добавляем ванилин и взбиваем миксером, пока не побелеют, добавляя постепенно сахар и продолжая взбивать, пока не образуются устойчивые пики.

Берем противень, застилаем его пергаментом и натираем одну часть теста из холодильника. Часть безе загружаем в кондитерский мешок и промазываем им корж.

Раскладываем поверх пышного слоя безе треть орехов. Сверху натираем вторую часть теста из холодильника. Отправляем корж с безе выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем около получаса, достаем и остужаем. Так поступаем со всеми коржами.

Размягченное сливочное масло взбиваем миксером и тонкой струйкой вливаем сгущенку и взбиваем до пышности. Отправляем в холодильник остывать и густеть.

Формируем торт, смазывая коржи кремом, и украшаем его по своему вкусу. Отправляем торт в холодильник на 6 часов.

Также вы можете приготовить нежный десерт с воздушным кремом.