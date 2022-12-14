Повітряне безе та солодкий крем. Рецепт торта "Мішутка"

Цей торт випікається на деку і швидко готується.

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Незвичайний, дуже красивий і смачний торт "Мішутка" зі згущеним молоком, приготовлений за відомим рецептом, стане окрасою кожного столу.

Його родзинка – оригінальні коржі та шари ніжного хрусткого безе.

Торт "Мішутка"

Складові:

Для тіста:

Борошно — 800 гр;

Розпушувач – 12 гр;

Вершкове масло – 500 гр;

Сметана – 80 гр;

Жовтки – 8 штук;

Дрібка солі.

Для безе:

Яєчні білки – 8 штук;

Цукор – 300 г;

Ванілін.

Для крему:

Вершкове масло – 100 гр;

Згущене молоко – одна банка;

Волоські горіхи, або будь-які інші, які любите — 300 грам.

Змішуємо борошно, розпушувач та сіль вінчиком. Натираємо в миску з сухими інгредієнтами 500 г масла з холодильника на великій тертці. Перетираємо руками, доки не утвориться крихта.

Робимо ямку і виливаємо туди вісім жовтків та сметану. Замішуємо щільне тісто. Ділимо його на три частини, кожну частину загортаємо в плівку та відправляємо в холодильник на півгодини.

Тепер збиваємо безе. Виливаємо в миску яєчні білки, додаємо ванілін і збиваємо міксером, поки не побіліють, поступово додаючи цукор і продовжуючи збивати, поки не утворяться стійкі піки.

Беремо лист, застилаємо його пергаментом і натираємо одну частину тіста з холодильника. Частину безе завантажуємо в кондитерський мішок і промазуємо корж.

Розкладаємо поверх пишного шару без третини горіхів. Зверху натираємо другу частину тіста із холодильника. Відправляємо корж з безе випікатися в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо приблизно пів години, дістаємо та охолоджуємо. Так робимо з усіма коржами.

Розм'якшене вершкове масло збиваємо міксером і тонким струмком вливаємо згущене молоко і збиваємо до пишності. Відправляємо в холодильник застигати і загусати.

Формуємо торт, змащуючи коржі кремом, і прикрашаємо його на свій смак. Відправляємо торт у холодильник на 6 годин.

Також ви можете приготувати ніжний десерт із повітряним кремом.