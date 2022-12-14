Повітряне безе та солодкий крем. Рецепт торта "Мішутка"
Цей торт випікається на деку і швидко готується.
Незвичайний, дуже красивий і смачний торт "Мішутка" зі згущеним молоком, приготовлений за відомим рецептом, стане окрасою кожного столу.
Його родзинка – оригінальні коржі та шари ніжного хрусткого безе.
Торт "Мішутка"
Складові:
Для тіста:
- Борошно — 800 гр;
- Розпушувач – 12 гр;
- Вершкове масло – 500 гр;
- Сметана – 80 гр;
- Жовтки – 8 штук;
- Дрібка солі.
Для безе:
- Яєчні білки – 8 штук;
- Цукор – 300 г;
- Ванілін.
Для крему:
- Вершкове масло – 100 гр;
- Згущене молоко – одна банка;
- Волоські горіхи, або будь-які інші, які любите — 300 грам.
Змішуємо борошно, розпушувач та сіль вінчиком. Натираємо в миску з сухими інгредієнтами 500 г масла з холодильника на великій тертці. Перетираємо руками, доки не утвориться крихта.
Робимо ямку і виливаємо туди вісім жовтків та сметану. Замішуємо щільне тісто. Ділимо його на три частини, кожну частину загортаємо в плівку та відправляємо в холодильник на півгодини.
Тепер збиваємо безе. Виливаємо в миску яєчні білки, додаємо ванілін і збиваємо міксером, поки не побіліють, поступово додаючи цукор і продовжуючи збивати, поки не утворяться стійкі піки.
Беремо лист, застилаємо його пергаментом і натираємо одну частину тіста з холодильника. Частину безе завантажуємо в кондитерський мішок і промазуємо корж.
Розкладаємо поверх пишного шару без третини горіхів. Зверху натираємо другу частину тіста із холодильника. Відправляємо корж з безе випікатися в духовку, розігріту до 180 градусів. Випікаємо приблизно пів години, дістаємо та охолоджуємо. Так робимо з усіма коржами.
Розм'якшене вершкове масло збиваємо міксером і тонким струмком вливаємо згущене молоко і збиваємо до пишності. Відправляємо в холодильник застигати і загусати.
Формуємо торт, змащуючи коржі кремом, і прикрашаємо його на свій смак. Відправляємо торт у холодильник на 6 годин.
Також ви можете приготувати ніжний десерт із повітряним кремом.