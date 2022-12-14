Для новогоднего стола. Рецепт холодца из индейки

Холодец – популярное блюдо для праздничного стола и из индейки он получается особенно вкусным.

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Скоро новогодние праздники, а значит, пора составлять меню для праздничного стола. Холодец – одно из традиционных блюд. Его готовят из свинины, из говядины, из курицы, смешивая несколько видов мяса, но особенно вкусным он получается из индейки.

Для холодца лучше взять костные части, в данном случае это крыло или плечо индейки, можно использовать голень, шею — эти части индейки содержат желирующие вещества и тогда холодец будет держать форму и без желатина. Для мясной оставляющей лучше взять бедро индейки.

Рецептом холодца из индейки поделилась кулинарный блогер Татьяна Юшина.

Холодец из индейки

Ингредиенты:

Одна индюшачья голень;

Одно крупное крыло;

Пара индюшиных шей;

Большая луковица;

Большая морковка;

Чеснок – 4-5 зубчиков;

Черный и душистый перец горошком, лавровый лист, соль.

Замочите мясо в прохладной воде на 2-4 часа. Затем переложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Слейте первый бульон, промойте мясо и кастрюлю, снова сложите индюшатину, снова залейте водой и поставьте на огонь. Как закипит – посолите. На вкус бульон должен казаться чуть пересоленным. И варите около четырех часов.

После добавьте целую очищенную луковицу и целую очищенную морковь, положите специи. И варите еще два часа. Снимите будущий холодец с огня. Достаньте мясо с помощью шумовки и поставьте остывать, а в бульон добавьте мелко порезанный чеснок. Накройте кастрюлю крышкой и пусть чеснок отдает свой аромат

Вареное мясо разберите, удаляя косточки. Затем разберите индюшатину на волокна. При желании порежьте, как вам больше нравится. Разложите по формочкам и залейте процеженным бульоном.

Когда остынет до комнатной температуры, поставить в холодильник для застывания.

Подавайте холодец с хреном, или горчицей.

Кроме холодца, на новогодний стол требует центральное блюдо. И лучше всего для него подойдет запеченный кусок свинины. Это прекрасное блюдо, которое на следующий день становится еще вкуснее.