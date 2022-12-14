Для новорічного столу. Рецепт холодцю з індички

Холодець – популярна страва для святкового столу, з індички вона виходить особливо смачною.

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Скоро новорічні свята, а значить, настав час складати меню для святкового столу. Холодець – одна з традиційних страв. Його готують зі свинини, з яловичини, з курки, змішуючи кілька видів м'яса, але особливо смачним він виходить із індички.

Для холодцю краще взяти кісткові частини, в даному випадку це крило або плече індички, можна використовувати гомілку, шию — ці частини індички містять желейні речовини і тоді холодець триматиме форму і без желатину. Для м'ясної залишає краще взяти стегно індички.

Рецептом холодцю з індички поділилася кулінарна блогерка Тетяна Юшина.

Холодець з індички

Складові:

Одна індича гомілка;

Одне велике крило;

Пара індичих ший;

Велика цибулина;

Велика морквина;

Часник – 4-5 зубчиків;

Чорний та запашний перець горошком, лавровий лист, сіль.

Замочіть м'ясо у холодній воді на 2-4 години. Потім перекладіть у каструлю, залийте холодною водою і доведіть до кипіння. Злити перший бульйон, промийте м'ясо і каструлю, складіть індичку, знову залийте водою і поставте на вогонь. Як закипить – посоліть. На смак бульйон має здаватися трохи пересоленим. І варіть близько чотирьох годин.

Після цього додайте очищені цибулину і моркву, покладіть спеції. І варіть ще дві години. Зніміть майбутній холодець із вогню. Дістаньте м'ясо за допомогою шумівки і поставте остигати, а в бульйон додайте дрібно порізаний часник. Накрийте кришкою каструлю і нехай часник віддає свій аромат.

Варене м'ясо розберіть, видаляючи кісточки. Потім розберіть індичку на волокна. За бажанням поріжте, як вам більше подобається. Розкладіть по формах і залийте процідженим бульйоном.

Коли охолоне до кімнатної температури, поставте у холодильник для застигання.

Подавайте холодець із хріном, або гірчицею.

Окрім холодцю, на новорічний стіл потрібна основна страва. І найкраще підійде запечений шматок свинини. Це чудова страва, яка наступного дня стає ще смачнішою.