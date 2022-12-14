Вкус, знакомый с детства. Рецепт сочников с творогом
Эту выпечку часто подают в кафе, продают в кондитерских и супермаркетах, но ее можно приготовить и самостоятельно.
Сочники с творогом – это та выпечка, вкус которой знаком с детства. Это неизменно вкусно и отлично подходит к чаю. И их можно приготовить самостоятельно. Ведь рецепт совсем несложный.
Рецептом сочников поделилась кулинарный блогер Татьяна Юшина. К слову, сочники, хоть и готовятся сейчас повсеместно, считаются одним из древнейших видов выпечки. Печь лепешки с начинкой, вложенной в свернутую выпечку – придумали очень давно. Но тогда тесто, скорей всего, не было таким сдобным.
Сочники с творогом
Ингредиенты:
Для теста:
- Сливочное масло — 125 гр;
- Сахар — 75 гр;
- 1 яйцо;
- Сметана 60 гр;
- Мука — 300 гр;
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.;
- Щепотка соли.
Для начинки:
- Творог — 400 гр;
- Сахар — 70 гр;
- 1 пакетик ванильного сахара;
- 1 яйцо;
- Сметана- 30 гр;
- Мука -2 ст. л.
Достаньте сливочное масло из холодильника заранее, чтобы оно было мягким. Мягкое сливочное масло взбейте с сахаром. Добавьте яйцо и сметану. И снова взбейте миксером.
Просейте муху с разрыхлителем и заместите тесто. Заверните его в пленку и отправьте в холодильник на 40 минут.
Тем временем приготовьте начинку. Разомните творог вилкой, добавьте яйцо, сметану, сахар, ванильный сахар и снова разомните и хорошенько перемешайте. Добавьте муку и перемешайте силиконовой лопаткой.
Достаньте охлажденное тесто из холодильника, раскатайте в тонкий пласт и вырежьте кружочки диаметром около 10 см.
На половинку выложит 1 столовую ложку творожной начинки и накройте второй половинкой.
Выложить сочники на противень, застеленный пергаментом, смажьте яйцом, смешанным с чайной ложкой молока.
Выпекайте при 180 градусах 30-35 минут. Пока сочники не зарумянятся.
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