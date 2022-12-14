Смак знайомий з дитинства. Рецепт сочників із сиром

Цю випічку часто подають у кафе, продають у кондитерських та супермаркетах, але її можна приготувати й самостійно.

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Сочники з сиром — це та випічка, смак якої знайомий з дитинства. Це завжди смачно і відмінно підходить до чаю. І їх можна приготувати самостійно. Адже рецепт зовсім нескладний.

Рецептом сочників поділилася кулінарна блогерка Тетяна Юшина. До речі, сочники, хоч і готуються зараз повсюдно, вважаються одним із найдавніших видів випічки. Пекти коржі з начинкою, вкладеною в згорнуту випічку, — придумали дуже давно. Але тоді тісто, найімовірніше, не було таким здобним.

Сочники з сиром

Складові:

Для тіста:

Вершкове масло — 125 г;

Цукор — 75 г;

1 яйце;

Сметана — 60 г;

Борошно — 300 г;

Розпушувач — 0,5 ч. л.;

Дрібка солі.

Для начинки:

Сир — 400 г;

Цукор — 70 г;

1 пакетик ванільного цукру;

1 яйце;

Сметана — 30 г;

Борошно — 2 ст. л.

Дістаньте вершкове масло із холодильника заздалегідь, щоб воно було м'яким. М'яке вершкове масло збийте із цукром. Додайте яйце та сметану. І знову збийте міксером.

Просійте муху з розпушувачем і замісіть тісто. Загорніть його в плівку та відправте в холодильник на 40 хвилин.

Тим часом приготуйте начинку. Розімніть сир виделкою, додайте яйце, сметану, цукор, ванільний цукор і знову розімніть і добре перемішайте. Додайте муку і перемішайте силіконовою лопаткою.

Дістаньте охолоджене тісто з холодильника, розкотіть тонкий пласт і виріжте кружечки діаметром близько 10 див.

На половинку викладе 1 столову ложку сирної начинки та накрийте другою половинкою.

Викласти сочники на лист, застелений пергаментом, змастіть яйцем, змішаним з чайною ложкою молока.

Випікайте за 180 градусів 30-35 хвилин. Поки сочники не зарум'яняться.

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