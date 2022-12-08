Варіація на тему класики. Рецепт пирога з варенням та домашнім сиром

Тертий пиріг особливого представлення не потребує, це один з найпопулярніших рецептів, але його можна приготувати, додавши смачний інгредієнт.

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Тертий пиріг — це, мабуть, найпопулярніший і найвідоміший рецепт домашнього пирога. Він просто готується і саме з нього, мабуть, починають усі, хто хоче спробувати себе у солодкій випічці.

Секрет популярності простий: тісто готується легко, а варення, джем, повидло, або конфітюр можна або заготовити ще влітку, або купити в будь-якому магазині. Класикою вважається варення із чорної смородини

Один із найпростіших рецептів у світі, який напевно є у кожного в закладках, можна урізноманітнити, додавши шар сиру. І тоді вийшов зовсім новий, оригінальний смак а-ля чизкейк.

Головне, щоб сир не був сухим та кислим. Його можна зробити ніжнішим і вершковим, змішавши зі сметаною, або скористатися блендером, щоб надати йому одноріднішу кремову структуру. Словом, тертий пиріг — це той пиріг, над яким можна і потрібно експериментувати, зіпсувати його неможливо.

Тертий пиріг із домашнім сиром

Складові:

Борошно — 300 г;

Вершкове масло — 100 г;

Цукор — 120 г;

Три курячі яйця;

Пакетик розпушувача;

Жирний домашній сир — 350 г;

Манка — 1 ст. л.;

Варення, або джем із чорної смородини — 250 г;

Ванільний цукор.

Вершкове масло та яйця дістаньте з холодильника заздалегідь, щоб масло розм'якшилося. А яйця не були крижаними.

Борошно просійте у велику миску. Для замісу тіста завжди краще брати великі миски, в них робити все зручніше. Додайте нарізане кубиками вершкове масло|мастило|. Перемішайте та замісіть тісто. Коли у вас вийде крихта — додайте 70 г масла, розпушувач і розбийте одне яйце.

І потроху додайте холодну воду, замішуючи тісто. Воно повинно вийти щільним і маслянистим. Зазвичай, щоб досягти такої консистенції, вам знадобиться близько трьох столових ложок води.

Відокремте від тесту невеликий шматочок — його ми і натиратимемо зверху, так що самі вирішуйте, наскільки об'ємним він буде. Раптом вам захочеться лише присипати пиріг зверху, залишивши частину начинки на очах. Обидві порції тесту загорніть у плівку та відправте в морозилку.

Тепер займіться начинкою. Оскільки наш тертий пиріг з сиром та варенням, а варення вже готове, то готуємо сирний шар. У миску покладіть сир, додайте два яйця, звичайний цукор і ванільний цукор, що залишився. Збийте сирну масу блендером, щоб вона стала однорідною та кремоподібною. Додайте манку і знову збийте.

Дістаньте більшу частину тіста з морозилки і натріть на тертці у форму для запікання. Викладіть сирну начинку та розрівняйте. Надішліть тертий пиріг в духовку, розігріту до 180 градусів. Це потрібно для того, щоб пиріг злегка запікся і не перемішався із шаром варення.

Дістаньте форму, злегка остудіть і викладіть варення смородин поверх сиру. Тепер саме час дістати з морозилки тісто, що залишилося і натерти його зверху. Поверніть пиріжок у духовку і випікайте ще 20 хвилин, поки тісто зверху не зарум'яниться. Перед подачею тертий пиріг повністю остудіть, інакше він втратить парадний вигляд, але залишиться таким же смачним, це якщо ви все-таки не зможете терпіти і відріжете шматочок.

Раніше ми розповідали, як приготувати звичайний, класичний тертий пиріг, а також оригінальний пиріг із яблуками із сухих інгредієнтів.

Це дуже цікавий спосіб приготування солодких пирогів, який не потребує замісу тіста.