Вариация на тему классики. Рецепт пирога с вареньем и творогом

Тертый пирог в особом представлении не нуждается, это один из самых популярных рецептов, но его можно приготовить, добавив вкусный ингредиент.

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Тертый пирог – это, пожалуй, самый популярный и самый известный рецепт домашнего пирога. Он просто готовится и именно с него, наверное, начинают все, кто хочет попробовать себя в сладкой выпечке.

Секрет популярности прост: тесто готовится легко, а варенье, джем, повидло, или конфитюр можно или заготовить самому еще летом, или купить в любом магазине. Классикой считается варенье из черной смородины

Один из самых простых рецептов на свете, который наверняка есть у каждого в закладках, можно разнообразить, добавив слой творога. И тогда получился совершенно новый, оригинальный вкус а ля чизкейк.

Главное, чтобы творог не был сухим и кислым. Его можно сделать более нежным и сливочным, смешав со сметаной, или воспользоваться блендером, чтобы придать ему более однородную кремовую структуру. Словом, тертый пирог – это тот пирог над которым можно и нужно экспериментировать, испортить его невозможно.

Тертый пирог с творогом

Ингредиенты:

Мука — 300 гр;

Сливочное масло — 100 гр;

Сахар — 120 гр;

Три куриных яйца;

Пакетик разрыхлителя;

Жирный творог — 350 гр;

Манка – 1 ст. л.;

Варенье, или джем из черной смородины – 250 гр;

Ванильный сахар.

Сливочное масло и яйца достаньте из холодильника заранее, чтобы масло размягчилось. А яйца не были ледяными.

Муку просейте в большую миску. Для замеса теста всегда лучше брать большие миски, в них все делать удобней. Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло. Перемешайте и замесите тесто. Когда у вас получится крошка – добавьте 70 грамм масла, разрыхлитель и разбейте одно яйцо.

И понемногу добавляйте холодную воду, замешивая тесто. Оно должно получится плотным и маслянистым. Обычно, чтобы добиться такой консистенции, вам понадобится около трех столовых ложек воды.

Отделите от теста небольшой кусочек – его мы и будем натирать сверху, так что сами решайте, насколько объемным он будет. Вдруг вам захочется лишь присыпать пирог сверху, оставив часть начинки на виду. Обе порции теста заверните в пленку и отправьте в морозилку.

Теперь займитесь начинкой. Так как наш тертый пирог с творогом и вареньем, а варенье уже готово, то готовим творожный слой. В миску положите творог, добавьте два яйца, оставшийся обычный сахар и ванильный сахар. Взбейте творожную массу блендером, чтобы она стала однородной и кремообразной. Добавьте манку и снова взбейте.

Достаньте большую часть теста из морозилки и натрите на крупной терке в форму для запекания. Выложите творожную начинку и разровняйте. Отправьте тертый пирог в духовку, разогретую до 180 градусов. Это нужно для того, чтобы пирог слегка запекся и не перемешался со слоем варенья.

Достаньте форму, слегка остудите и выложите смородиновое варенье поверх творога. Теперь самое время достать из морозилки оставшееся тесто и натереть его сверху. Верните пирожок в духовку и выпекайте еще минут 20, пока тесто сверху не зарумянится. Перед подачей тертый пирог полностью остудите, иначе он потеряет парадный вид, но останется все таким же вкусным, это если вы все-таки не сможете терпеть и отрежете кусочек.

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