Вариация на тему классики. Рецепт пирога с вареньем и творогом
Тертый пирог в особом представлении не нуждается, это один из самых популярных рецептов, но его можно приготовить, добавив вкусный ингредиент.
Тертый пирог – это, пожалуй, самый популярный и самый известный рецепт домашнего пирога. Он просто готовится и именно с него, наверное, начинают все, кто хочет попробовать себя в сладкой выпечке.
Секрет популярности прост: тесто готовится легко, а варенье, джем, повидло, или конфитюр можно или заготовить самому еще летом, или купить в любом магазине. Классикой считается варенье из черной смородины
Один из самых простых рецептов на свете, который наверняка есть у каждого в закладках, можно разнообразить, добавив слой творога. И тогда получился совершенно новый, оригинальный вкус а ля чизкейк.
Главное, чтобы творог не был сухим и кислым. Его можно сделать более нежным и сливочным, смешав со сметаной, или воспользоваться блендером, чтобы придать ему более однородную кремовую структуру. Словом, тертый пирог – это тот пирог над которым можно и нужно экспериментировать, испортить его невозможно.
Тертый пирог с творогом
Ингредиенты:
- Мука — 300 гр;
- Сливочное масло — 100 гр;
- Сахар — 120 гр;
- Три куриных яйца;
- Пакетик разрыхлителя;
- Жирный творог — 350 гр;
- Манка – 1 ст. л.;
- Варенье, или джем из черной смородины – 250 гр;
- Ванильный сахар.
Сливочное масло и яйца достаньте из холодильника заранее, чтобы масло размягчилось. А яйца не были ледяными.
Муку просейте в большую миску. Для замеса теста всегда лучше брать большие миски, в них все делать удобней. Добавьте нарезанное кубиками сливочное масло. Перемешайте и замесите тесто. Когда у вас получится крошка – добавьте 70 грамм масла, разрыхлитель и разбейте одно яйцо.
И понемногу добавляйте холодную воду, замешивая тесто. Оно должно получится плотным и маслянистым. Обычно, чтобы добиться такой консистенции, вам понадобится около трех столовых ложек воды.
Отделите от теста небольшой кусочек – его мы и будем натирать сверху, так что сами решайте, насколько объемным он будет. Вдруг вам захочется лишь присыпать пирог сверху, оставив часть начинки на виду. Обе порции теста заверните в пленку и отправьте в морозилку.
Теперь займитесь начинкой. Так как наш тертый пирог с творогом и вареньем, а варенье уже готово, то готовим творожный слой. В миску положите творог, добавьте два яйца, оставшийся обычный сахар и ванильный сахар. Взбейте творожную массу блендером, чтобы она стала однородной и кремообразной. Добавьте манку и снова взбейте.
Достаньте большую часть теста из морозилки и натрите на крупной терке в форму для запекания. Выложите творожную начинку и разровняйте. Отправьте тертый пирог в духовку, разогретую до 180 градусов. Это нужно для того, чтобы пирог слегка запекся и не перемешался со слоем варенья.
Достаньте форму, слегка остудите и выложите смородиновое варенье поверх творога. Теперь самое время достать из морозилки оставшееся тесто и натереть его сверху. Верните пирожок в духовку и выпекайте еще минут 20, пока тесто сверху не зарумянится. Перед подачей тертый пирог полностью остудите, иначе он потеряет парадный вид, но останется все таким же вкусным, это если вы все-таки не сможете терпеть и отрежете кусочек.
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