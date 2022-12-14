Как определить свежесть куриных яиц: 4 простых способа

Просроченные яйца испортят вкус блюда, а также опасны для здоровья, поскольку в них может быть сальмонелла.

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Вопрос о том, как определить, насколько свежие куриные яйца, которые используются для готовки и выпечки, актуален всегда.

Как правило, при правильном хранении яйца обычно остаются свежими в течение 3–5 недель после даты упаковки — даты, когда они были собраны, очищены и помещены в холодильник. Однако часто можно столкнуться с обманом, когда дату упаковки меняют, чтобы избавиться от залежалого товара. Поэтому все же лучше знать, как избежать неприятных последствий от употребления просроченных яиц.

Существует четыре способа проверить, можно ли их использовать, или лучше выбросить от греха подальше.

Проверить срок годности

Перед покупкой яиц в супермаркете обратите внимание на срок годности яиц. По крайней мере, это может помочь не купить просроченный товар или вернуть его, если дома окажется, что вам подсунули некачественный продукт.

Опустить в воду

Перед тем, как вбить яйцо в тесто, поместите его в посуду с водой. Старые яйца будут всплывать, потому что в основании образуется большой воздушный карман, а свежие яйца тонут. Если яйцо немного приподнялось или встало вертикально, то оно не совсем свежее, но его еще можно использовать для приготовления горячих блюд и в тесто.

[ + – ] Свежее яйцо утонет в стакане с водой, а испорченное всплывет Фото: Getty

Разбить

Разбейте яйцо в тарелку. Вы сразу по внешнему виду и запаху сможете определить, можно ли брать его дальше в работу. Если оно не пахнет подозрительно, желток возвышается в центре тарелки, а толстая часть яичного белка четко очерчена и плотно прилегает к желтку, яйцо свежее. Если белок жидкий, а желток плоский, то это говорит о том, что яйцо старое.

Встряхнуть

Поднесите яйцо к уху и встряхните его. Если ничего не услышите – яйцо свежее. Если услышали легкое болтание – оно не первой свежести. Если же слышны явные бульканье, всплески и хлюпанье – яйцо испорченное, и лучше его выбросить.

Напомним, в чем разница между белыми и коричневыми куриными яйцами.