Як визначити свіжість курячих яєць: 4 простих способи

Прострочені яйця зіпсують смак страви, а також є небезпечними для здоров'я, оскільки в них може бути сальмонела.

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Питання про те, як визначити, наскільки свіжі курячі яйця, які використовуються для приготування та випікання, актуальне завжди.

Як правило, при правильному зберіганні яйця зазвичай залишаються свіжими протягом 3-5 тижнів після дати упаковки — дати, коли вони були зібрані, очищені та поміщені в холодильник. Однак часто можна зіткнутися з обманом, коли дату упаковки змінюють, щоб позбавитися залежалого товару. Тому все ж таки краще знати, як уникнути неприємних наслідків від вживання прострочених яєць.

Існують чотири способи перевірити, чи можна їх використовувати, чи краще викинути від гріха подалі.

Перевірити термін придатності

Перед покупкою яєць у супермаркеті зверніть увагу на термін придатності яєць. Принаймні, це допоможе не купити прострочений товар або повернути його, якщо вдома виявиться, що вам підсунули неякісний продукт.

Опустити у воду

Перед тим, як вбити яйце в тісто, помістіть його у посуд із водою. Старі яйця спливатимуть, тому що в основі утворюється велика повітряна кишеня, а свіжі яйця тонуть. Якщо яйце трохи піднялося або встало вертикально, воно не зовсім свіже, але його ще можна використовувати для приготування гарячих страв і в тісто.

[ + – ] Свіже яйце потоне у склянці з водою, а зіпсоване спливе Фото: вулкан

Розбити

Розбийте яйце у тарілку. Ви відразу на вигляд і запах зможете визначити, чи можна брати його далі в роботу. Якщо воно не пахне підозріло, жовток височить у центрі тарілки, а товста частина яєчного білка чітко окреслена і щільно прилягає до жовтка, яйце свіже. Якщо білок рідкий, а жовток плоский, це говорить про те, що яйце старе.

Струснути

Піднесіть яйце до вуха і струсіть його. Якщо нічого не почуєте – яйце свіже. Якщо почули легке базікання – воно не першої свіжості. Якщо ж чути явні булькання, сплески та хлюпання – яйце зіпсоване, і краще його викинути.

Нагадаємо, у чому різниця між білими та коричневими курячими яйцями.