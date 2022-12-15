Вкусные гренки на завтрак за 5 минут
Для приготовления завтрака по этому рецепту не потребуется много времени.
Утром всегда хочется вкусного и питательного завтрака. К тому же, завтрак один из самых главных приемов пищи. Гренки будут идеальным вариантом для для завтрака, чтобы не стоять долго у плиты. Всего 5 минут и вы получите заряд энергии на весь день.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- Молоко 200 мл
- Соль
- Раст. масло
- Хлеб
Способ приготовления:
В небольшую чашу разбейте яйцо и немного его перемешайте венчиком или вилкой. К яйцу добавьте немного молока и так же перемешайте до однородного состояния с помощью венчика.
Хлеб нарежьте на кусочки толщиной, примерно, 1,5 сантиметра. Лучше всего использовать вчерашний хлеб, чтобы он был немного заветренный. Кусочки хлеба окуните в молочную смесь с двух сторон, чтобы они хорошо пропитались, но не размокли.
На горячую сковороду налейте немного растительного масла и выложите мокрые кусочки хлеба. Обжаривайте их с одной стороны в течении 1-2 минут до золотистого цвета.
Затем переверните и так же обжарьте с другой стороны. Гренки готовятся очень быстро, поэтому от плиты не отходите и следите, чтобы они не подгорели.
На подготовленную тарелку постелите бумажные салфетки. Готовые гренки снимайте с сковороды и выкладывайте на подготовленную салфетку для того, чтобы удалить с них излишки масла.
По желанию горячие гренки можно посыпать небольшим количеством сахара.
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