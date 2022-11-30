Минимум ингредиентов. Рецепт оладий к завтраку без муки
Если муку заменить манкой, но оладьи получатся пышными и очень вкусными.
Традиционный рецепт оладий на кефире включает в себя муку, но ее вполне можно заменить манкой и тогда оладьи выйдут пышными и вкусными.
К завтраку их лучше подавать с джемом, или медом.
Оладьи на кефире без муки
Ингредиенты:
- Два яйца;
- Сахар – 2 ст.л.;
- Кефир – 250 мл;
- Манка – 250 гр;
- Щепотка соли, щепотка пищевой соды.
Разбиваем яйца в миску, добавляем сахар и взбиваем венчиком. Добавляем соль и снова перемешиваем. Выливаем весь кефир и снова перемешиваем, пока масса не станет однородной. Добавляем манку небольшими порциями и снова перемешиваем. Когда тесто станет однородным – накрываем миску пленкой и отставляем на полчаса. После добавляем щепотку пищевой соды и снова перемешиваем.
Оладьи нужно жарить на среднем огне, на растительном масле без запаха. Выкладывать оладьи можно ложкой, а можно воспользоваться кулинарным мешком.
Оладьи получаются пышными и вкусными.
Напомним, также к завтраку вы можете приготовить оладьи из кабачков, капусты, или традиционные, с мукой, но добавить в них дрожжи.
Если заводить тесто у вас нет настроения, к завтраку вы всегда можете приготовить французские тосты с яблоками и корицей.