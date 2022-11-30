Минимум ингредиентов. Рецепт оладий к завтраку без муки

Если муку заменить манкой, но оладьи получатся пышными и очень вкусными.

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Традиционный рецепт оладий на кефире включает в себя муку, но ее вполне можно заменить манкой и тогда оладьи выйдут пышными и вкусными.

К завтраку их лучше подавать с джемом, или медом.

Оладьи на кефире без муки

Ингредиенты:

Два яйца;

Сахар – 2 ст.л.;

Кефир – 250 мл;

Манка – 250 гр;

Щепотка соли, щепотка пищевой соды.

Разбиваем яйца в миску, добавляем сахар и взбиваем венчиком. Добавляем соль и снова перемешиваем. Выливаем весь кефир и снова перемешиваем, пока масса не станет однородной. Добавляем манку небольшими порциями и снова перемешиваем. Когда тесто станет однородным – накрываем миску пленкой и отставляем на полчаса. После добавляем щепотку пищевой соды и снова перемешиваем.

Оладьи нужно жарить на среднем огне, на растительном масле без запаха. Выкладывать оладьи можно ложкой, а можно воспользоваться кулинарным мешком.

Оладьи получаются пышными и вкусными.

Напомним, также к завтраку вы можете приготовить оладьи из кабачков, капусты, или традиционные, с мукой, но добавить в них дрожжи.

Если заводить тесто у вас нет настроения, к завтраку вы всегда можете приготовить французские тосты с яблоками и корицей.