Вкусные оладьи на каждый день: топ-3 рецепта от Лизы Глинской

Из капусты, кабачков или с дрожжами оладьи получаются сочными, сытными и будут по достоинству оценены домочадцами и гостями.

Сытные соленые оладьи из овощей или на дрожжах хорошо утолят голод и будут отличным дополнением как к обеденному столу, так и к ужину. Можно их есть и на завтрак. Победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает попробовать приготовить такие блинчики, представив на выбор три рецепта.

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Капустные оладьи

Ингредиенты:

Молодая капуста – 700 гр;

Кефир – 250 мл (1 ст);

Яйца – 2 шт;

Соль по вкусу;

Зелень – по вкусу;

Подсолнечное масло для жарки.

Способ приготовления:

Капусту мелко нарезать. Смешать муку, соль и соду, добавить кефир, яйца, зелень и все хорошо перемешать. Аккуратно и легко перемять капусту руками и дать ей постоять 2-3 мин, чтобы растворилась соль. Добавить к капусте яйца, кефир, зелень, все хорошо перемешать до однородной консистенции и добавить в капусту. Жарить на хорошо разогретом масле с обеих сторон, чтобы образовалась румяная хрустящая корочка. Выложить на бумажные полотенца.

Оладьи из кабачков

Ингредиенты:

Кабачки или цукини – 1 кг;

Яйца – 3 шт;

Рыба (красная или белая) – 300 гр;

Картофель – 500 гр;

Мука – 60-80 гр (2,5-3 ст.л)

Соль по вкусу;

Растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Натереть на мелкой терке кабачки. Также на мелкой терке натереть картофель, соединить с кабачками, перемешать и посолить. Переложить массу в сито и дать ей стечь в течение 30 минут. Помыть, просушить рыбу, избавиться от косточек, мелко порубить. Соединить рыбу с кабачково-картофельной массой, перемешать. Добавить яйцо, перемешать, добавить муку и замесить тесто для оладий. Обжарить оладьи на растительном масле, на среднем огне с обеих сторон.

Дрожжевые оладьи

Ингредиенты:

Молоко – 200 мл;

Сахар – 5 гр;

Ванильный сахар – по желанию;

Сухие дрожжи – 2 гр;

Мука – 150 гр (6 ст.л с горкой);

Масло – 20 мл (1 ст. л);

Щепотка соли;

Масло для жарки.

Способ приготовления:

Муку просеять, добавить сахар и сухие дрожжи, перемешать, оставить на 10 минут. Затем добавить соль, теплое молоко и растительное масло. Перемешать до однородности. Накрыть тесто пищевой пленкой или полотенцем, оставить его подходить в теплом месте без сквозняков 30-40 минут.

Затем разогреть сковородку с растительным маслом, выложить ложкой тесто. Обжарить до золотистой корочки с обеих сторон, выложить готовые оладьи на бумажное полотенце. Подавать их с вареньем или сметаной.

Напомним, как приготовить вкусные маринованые овощи по рецепту Лизы Глинской.