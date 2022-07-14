Вкусные оладьи на каждый день: топ-3 рецепта от Лизы Глинской
Из капусты, кабачков или с дрожжами оладьи получаются сочными, сытными и будут по достоинству оценены домочадцами и гостями.
Сытные соленые оладьи из овощей или на дрожжах хорошо утолят голод и будут отличным дополнением как к обеденному столу, так и к ужину. Можно их есть и на завтрак. Победительница второго сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает попробовать приготовить такие блинчики, представив на выбор три рецепта.
Капустные оладьи
Ингредиенты:
- Молодая капуста – 700 гр;
- Кефир – 250 мл (1 ст);
- Яйца – 2 шт;
- Соль по вкусу;
- Зелень – по вкусу;
- Подсолнечное масло для жарки.
Способ приготовления:
Капусту мелко нарезать. Смешать муку, соль и соду, добавить кефир, яйца, зелень и все хорошо перемешать. Аккуратно и легко перемять капусту руками и дать ей постоять 2-3 мин, чтобы растворилась соль. Добавить к капусте яйца, кефир, зелень, все хорошо перемешать до однородной консистенции и добавить в капусту. Жарить на хорошо разогретом масле с обеих сторон, чтобы образовалась румяная хрустящая корочка. Выложить на бумажные полотенца.
Оладьи из кабачков
Ингредиенты:
- Кабачки или цукини – 1 кг;
- Яйца – 3 шт;
- Рыба (красная или белая) – 300 гр;
- Картофель – 500 гр;
- Мука – 60-80 гр (2,5-3 ст.л)
- Соль по вкусу;
- Растительное масло для жарки.
Способ приготовления:
Натереть на мелкой терке кабачки. Также на мелкой терке натереть картофель, соединить с кабачками, перемешать и посолить. Переложить массу в сито и дать ей стечь в течение 30 минут. Помыть, просушить рыбу, избавиться от косточек, мелко порубить. Соединить рыбу с кабачково-картофельной массой, перемешать. Добавить яйцо, перемешать, добавить муку и замесить тесто для оладий. Обжарить оладьи на растительном масле, на среднем огне с обеих сторон.
Дрожжевые оладьи
Ингредиенты:
- Молоко – 200 мл;
- Сахар – 5 гр;
- Ванильный сахар – по желанию;
- Сухие дрожжи – 2 гр;
- Мука – 150 гр (6 ст.л с горкой);
- Масло – 20 мл (1 ст. л);
- Щепотка соли;
- Масло для жарки.
Способ приготовления:
Муку просеять, добавить сахар и сухие дрожжи, перемешать, оставить на 10 минут. Затем добавить соль, теплое молоко и растительное масло. Перемешать до однородности. Накрыть тесто пищевой пленкой или полотенцем, оставить его подходить в теплом месте без сквозняков 30-40 минут.
Затем разогреть сковородку с растительным маслом, выложить ложкой тесто. Обжарить до золотистой корочки с обеих сторон, выложить готовые оладьи на бумажное полотенце. Подавать их с вареньем или сметаной.
Напомним, как приготовить вкусные маринованые овощи по рецепту Лизы Глинской.