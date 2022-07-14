Смачні оладки на кожен день: топ-3 рецепти від Лізи Глінської

З капусти, кабачків або з дріжджами оладки виходять соковитими, ситними і їх гідно оцінять домашні та гості.

Ситні солоні оладки з овочів або на дріжджах добре вгамують голод і будуть відмінним доповненням як до обіднього столу, так і на вечерю. Можна їх їсти і на сніданок. Переможниця другого сезону кулінарного шоу "МайстерШеф" Ліза Глінська пропонує спробувати приготувати такі млинці, представивши на вибір три рецепти.

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Капустяні оладки

Складові:

Молода капуста — 700 г;

Кефір — 250 мл (1 стакан);

Яйця — 2 шт.;

Сіль — до смаку;

Зелень — до смаку;

Соняшникова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Капусту дрібно нарізати. Змішати борошно, сіль і соду, додати кефір, яйця, зелень і все добре перемішати. Акуратно і легко перем'яти капусту руками і дати постояти 2-3 хв, щоб розчинилася сіль. Додати до капусти яйця, кефір, зелень, добре перемішати до однорідної консистенції. Смажити на добре розігрітій олії з обох боків, щоб утворилася рум'яна хрустка скоринка. Викласти на паперові рушники.

Оладки з кабачків

Складові:

Кабачки чи цукіні – 1 кг;

Яйця — 3 шт.;

Риба (червона чи біла) — 300 г;

Картопля — 500 г;

Борошно — 60-80 г (2,5-3 ст.л);

Сіль до смаку;

Рослинна олія для смаження.

Спосіб приготування:

Натерти на дрібній тертці кабачки. Також на дрібній тертці натерти картоплю, з'єднати з кабачками, перемішати та посолити. Перекласти масу в сито і дати стекти протягом 30 хвилин. Помити, просушити рибу, позбутися кісток, дрібно порубати. З'єднати рибу з кабачково-картопляною масою, перемішати. Додати яйце, перемішати, додати муку і замісити тісто для оладок. Обсмажити оладки на олії, на середньому вогні з обох боків.

Дріжджові оладки

Складові:

Молоко — 200 мл;

Цукор — 5 г;

Ванільний цукор — а бажанням;

Сухі дріжджі — 2 г;

Борошно — 150 г (6 ст.л з гіркою);

Олія — 20 мл (1 ст. л);

Дрібка солі;

Олія для смаження.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти, додати цукор та сухі дріжджі, перемішати, залишити на 10 хвилин. Потім додати сіль, тепле молоко та олію. Перемішати до однорідності. Накрити тісто харчовою плівкою або рушником, залишити підходити в теплому місці без протягів 30-40 хвилин.

Потім розігріти сковорідку з олією, викласти ложкою тісто. Обсмажити до золотистої скоринки по обидва боки, викласти готові оладки на паперовий рушник. Подавати їх із варенням чи сметаною.

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