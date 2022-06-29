Сезонна закуска: рецепти смачних маринованих овочів від Лізи Глінської

За допомогою всього кількох інгредієнтів із кабачків, огірків та баклажанів можна приготувати дуже апетитні страви.

Кабачки — овоч, який завоював любов українських господарок завдяки своїй легкій текстурі, м'якому смаку та універсальності, оскільки його з однаковим успіхом використовують як для приготування варення, так і як головний інгредієнт для хрумкої закуски. Як правильно замаринувати кабачки, які стануть хітом будь-якого столу, розповіла у своєму блозі відомий українська кухарка та кондитерка, переможниця другого сезону "МайстерШеф" Ліза Глінська.

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Мариновані кабачки

Складові:

Кабачки (цукіні) — 1 кг;

Сіль — 1 ст. без гірки;

Цукор — 1 ч. л (без гірки);

Часник — 4-5 зубчиків;

Оцет — 1 ст.;

Кріп;

Лавровий лист.

Спосіб приготування :

Взяти два величезні пакети, помістити їх один в інший. Кабачки помити, розрізати кожен на вісім частин і покласти в пакет. Кріп нарізати крупно, відправити до кабачків, туди ж нарізаний часник, лавровий лист, сіль, цукор і оцет.

Все добре перемішати та поставити в холодильник. Залишити кабачки там і періодично перемішувати. Через 6-12 годин їх вже можна їсти.

Для тих, хто більше любить огірки, Глинська радить спробувати замаринувати їх.

Мариновані огірки

Складові:

Огірки — 1 кг;

Сіль — 1 ст. л (без гірки);

Цукор — 1 ч. л (без гірки);

Часник — 4 зубчики;

Кріп.

У огірків відрізати носик, скласти в пакет. Туди ж — кріп, цукор, сіль, вичавлений часник. Все добре перемішати та відправити в холодильник на 10-12 годин, періодично перемішуючи.

І на завершення Ліза пропонує спробувати замаринувати баклажани.

Мариновані баклажани:

Складові:

Баклажани — 1 кг;

Вода — 1,5 ч. л;

Сіль — 1 ч. л (з гіркою).

Маринад:

Вода – 1 літр;

Сіль — 2,5 ч. л солі (з гіркою);

Цукор — 1,5 ст. л (з гіркою);

Рослинна олія — 3 ст. л;

Оцет (6%) — 4 ст. л;

Чорний перець — 20 горошин;

Часник — 3 зубчики;

Хмелі-сунелі.

Спосіб приготування:

Баклажани очистити, нарізати на невеликі шматочки, залити окропом і додати сіль. Накрити і проварити 10-15 хвилин, після чого злити воду.

Приготувати маринад. Для цього перемішати воду, цукор і сіль, додати спеції, олію та часник, все перемішати.

Залити баклажани маринадом, перемішати та накрити плівкою. Поставити у холодильник на три години. Перед тим, як їсти, дістати баклажани з маринаду, додавши кінзу та кріп.

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