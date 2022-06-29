Сезонна закуска: рецепти смачних маринованих овочів від Лізи Глінської
За допомогою всього кількох інгредієнтів із кабачків, огірків та баклажанів можна приготувати дуже апетитні страви.
Кабачки — овоч, який завоював любов українських господарок завдяки своїй легкій текстурі, м'якому смаку та універсальності, оскільки його з однаковим успіхом використовують як для приготування варення, так і як головний інгредієнт для хрумкої закуски. Як правильно замаринувати кабачки, які стануть хітом будь-якого столу, розповіла у своєму блозі відомий українська кухарка та кондитерка, переможниця другого сезону "МайстерШеф" Ліза Глінська.
Мариновані кабачки
Складові:
- Кабачки (цукіні) — 1 кг;
- Сіль — 1 ст. без гірки;
- Цукор — 1 ч. л (без гірки);
- Часник — 4-5 зубчиків;
- Оцет — 1 ст.;
- Кріп;
- Лавровий лист.
Спосіб приготування :
Взяти два величезні пакети, помістити їх один в інший. Кабачки помити, розрізати кожен на вісім частин і покласти в пакет. Кріп нарізати крупно, відправити до кабачків, туди ж нарізаний часник, лавровий лист, сіль, цукор і оцет.
Все добре перемішати та поставити в холодильник. Залишити кабачки там і періодично перемішувати. Через 6-12 годин їх вже можна їсти.
Для тих, хто більше любить огірки, Глинська радить спробувати замаринувати їх.
Мариновані огірки
Складові:
- Огірки — 1 кг;
- Сіль — 1 ст. л (без гірки);
- Цукор — 1 ч. л (без гірки);
- Часник — 4 зубчики;
- Кріп.
У огірків відрізати носик, скласти в пакет. Туди ж — кріп, цукор, сіль, вичавлений часник. Все добре перемішати та відправити в холодильник на 10-12 годин, періодично перемішуючи.
І на завершення Ліза пропонує спробувати замаринувати баклажани.
Мариновані баклажани:
Складові:
- Баклажани — 1 кг;
- Вода — 1,5 ч. л;
- Сіль — 1 ч. л (з гіркою).
Маринад:
- Вода – 1 літр;
- Сіль — 2,5 ч. л солі (з гіркою);
- Цукор — 1,5 ст. л (з гіркою);
- Рослинна олія — 3 ст. л;
- Оцет (6%) — 4 ст. л;
- Чорний перець — 20 горошин;
- Часник — 3 зубчики;
- Хмелі-сунелі.
Спосіб приготування:
Баклажани очистити, нарізати на невеликі шматочки, залити окропом і додати сіль. Накрити і проварити 10-15 хвилин, після чого злити воду.
Приготувати маринад. Для цього перемішати воду, цукор і сіль, додати спеції, олію та часник, все перемішати.
Залити баклажани маринадом, перемішати та накрити плівкою. Поставити у холодильник на три години. Перед тим, як їсти, дістати баклажани з маринаду, додавши кінзу та кріп.