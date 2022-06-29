Сезонная закуска: рецепты вкусных маринованных овощей от Лизы Глинской
С помощью всего нескольких ингредиентов из кабачков, огурцов и баклажанов можно приготовить очень аппетитные блюда.
Кабачки – овощ, который завоевал любовь украинских хозяек благодаря своей легкой текстуре, мягкому вкусу и универсальности, поскольку его с одинаковым успехом используют как для приготовления варенья, так и в качестве главного ингредиента для хрустящей закуски. Как правильно замариновать кабачки, которые станут хитом любого стола, рассказала в своем блоге известный украинский повар и кондитер, победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская.
Маринованые кабачки
Ингредиенты:
- Кабачки (цукини) – 1 кг;
- Соль – 1 ст.л. без горки;
- Сахар – 1 ч. л (без горки);
- Чеснок – 4-5 зубчиков;
- Уксус – 1 ст.л;
- Укроп;
- Лавровый лист.
Способ приготовления:
Взять два ебольших пакета, поместить их один в другой. Кабачки помыть, разрезать каждый на восемь частей и сложить в пакет. Укроп нарезать крупно, отправить к кабачкам, туда же – нарезанный чеснок, лавровый лист, соль, сахар и уксус.
Все хорошо перемешать и поставить в холодильник. Оставить кабачки там и периодически перемешивать. Через 6-12 часов их уже можно есть.
Для тех, кто больше любит огурцы, Глинская рекомендует попробовать замариновать их.
Маринованные огурцы
Ингредиенты:
- Огурцы – 1кг;
- Соль – 1 ст.л (без горки);
- Сахар – 1 ч.л (без горки);
- Чеснок – 4 зубчика;
- Укроп.
У огурцов отрезать "носик", сложить в пакет. Туда же – укроп, сахар, соль, выжатый чеснок. Все хорошо перемешать и отправить в холодильник на 10-12 часов, периодически перемешивая.
И в завершение Лиза предлагает попробовать замариновать баклажаны.
Маринованные баклажаны:
Ингредиенты:
- Баклажаны – 1 кг;
- Вода – 1,5 ч. л;
- Соль – 1 ч.л (с горкой).
Маринад:
- Вода – 1 литр;
- Соль – 2, 5 ч. л соли (с горкой);
- Сахар – 1,5 ст. л (с горкой);
- Растительное масло – 3 ст. л;
- Уксус (6%) – 4 ст. л;
- Черный перец – 20 горошин;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Хмели-сунели.
Способ приготовления:
Баклажаны очистить, нарезать на небольшие кусочки, залить кипятком и добавить соль. Накрыть и проварить 10-15 минут, после чего слить воду.
Приготовить маринад. Для этого перемешать воду, сахар и соль, добавить специи, масло и чеснок, все перемешать.
Залить баклажаны маринадом, перемешать и накрыть пленкой. Поставить в холодильник на три часа. Перед тем, как есть, достать баклажаны из маринада, добавив кинзу и укроп.
Напомним, как приготовить малосольные огурцы.