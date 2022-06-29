Сезонная закуска: рецепты вкусных маринованных овощей от Лизы Глинской

С помощью всего нескольких ингредиентов из кабачков, огурцов и баклажанов можно приготовить очень аппетитные блюда.

Кабачки – овощ, который завоевал любовь украинских хозяек благодаря своей легкой текстуре, мягкому вкусу и универсальности, поскольку его с одинаковым успехом используют как для приготовления варенья, так и в качестве главного ингредиента для хрустящей закуски. Как правильно замариновать кабачки, которые станут хитом любого стола, рассказала в своем блоге известный украинский повар и кондитер, победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская.

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Маринованые кабачки

Ингредиенты:

Кабачки (цукини) – 1 кг;

Соль – 1 ст.л. без горки;

Сахар – 1 ч. л (без горки);

Чеснок – 4-5 зубчиков;

Уксус – 1 ст.л;

Укроп;

Лавровый лист.

Способ приготовления:

Взять два ебольших пакета, поместить их один в другой. Кабачки помыть, разрезать каждый на восемь частей и сложить в пакет. Укроп нарезать крупно, отправить к кабачкам, туда же – нарезанный чеснок, лавровый лист, соль, сахар и уксус.

Все хорошо перемешать и поставить в холодильник. Оставить кабачки там и периодически перемешивать. Через 6-12 часов их уже можно есть.

Для тех, кто больше любит огурцы, Глинская рекомендует попробовать замариновать их.

Маринованные огурцы

Ингредиенты:

Огурцы – 1кг;

Соль – 1 ст.л (без горки);

Сахар – 1 ч.л (без горки);

Чеснок – 4 зубчика;

Укроп.

У огурцов отрезать "носик", сложить в пакет. Туда же – укроп, сахар, соль, выжатый чеснок. Все хорошо перемешать и отправить в холодильник на 10-12 часов, периодически перемешивая.

И в завершение Лиза предлагает попробовать замариновать баклажаны.

Маринованные баклажаны:

Ингредиенты:

Баклажаны – 1 кг;

Вода – 1,5 ч. л;

Соль – 1 ч.л (с горкой).

Маринад:

Вода – 1 литр;

Соль – 2, 5 ч. л соли (с горкой);

Сахар – 1,5 ст. л (с горкой);

Растительное масло – 3 ст. л;

Уксус (6%) – 4 ст. л;

Черный перец – 20 горошин;

Чеснок – 3 зубчика;

Хмели-сунели.

Способ приготовления:

Баклажаны очистить, нарезать на небольшие кусочки, залить кипятком и добавить соль. Накрыть и проварить 10-15 минут, после чего слить воду.

Приготовить маринад. Для этого перемешать воду, сахар и соль, добавить специи, масло и чеснок, все перемешать.

Залить баклажаны маринадом, перемешать и накрыть пленкой. Поставить в холодильник на три часа. Перед тем, как есть, достать баклажаны из маринада, добавив кинзу и укроп.

Напомним, как приготовить малосольные огурцы.