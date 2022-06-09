Малосольные огурцы за 4 часа: рецепт, проверенный временем
Огурцы по этому рецепту готовятся быстро и получаются хрустящими и очень вкусными.
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Лето – пора домашних овощей, которые в изобилии появляются на рынках и на дачных участках. Поэтому не удивительно, что именно в июне хозяйки начинают активно солить первые огурцы, которые являются отличной добавкой к жареной картошке, незаменимой закуской на праздничном столе да и просто вариантом перекуса для тех, кто любит похрустеть солеными огурчиками. Фокус предлагает рецепт быстрых малосольных огурцов, которые можно получить уже за четыре часа.
Малосольные огурцы быстрой засолки
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг;
- Вода – 1 литр;
- Соль – 2 ст. л;
- Сахар – 1 ст. л;
- Укроп – 50 гр;
- Хрен – 5 шт;
- Листья смородины – 10 гр;
- Чеснок – 10 зубчиков;
- Перец острый стручковый – по вкусу;
- Лавровый лист – 5 шт;
- Перец горошком – 15 шт.
Способ приготовления:
Огурцы помыть и перебрать, избавившись от тех, которые имеют какие-то деффекты, залить холодной водой. Далее необходимо приготовить рассол. Для этого вскипятить воду, затем добавить туда соль и сахар. Все размешать до полного растворения и, доведя до кипения, прокипятить еще минуту.
Пока вода закипает, нужно наломать зонтики укропа (3 шт.) и веточки смородины (2-3 шт.) с листьями, порвать 2 листа хрена, начистить и нарезать чеснок, горький перец, положить горошек перца и разделить на несколько частей. Одной часть устлать дно кастрюльки, где будут солиться огурцы.
Выложить слой огурцов на специи и положить следующую часть специй и приправ. И так – пока не закончатся огурцы. Сверху тоже должны быть специи и пряности. Залить все закипевшим рассолом, чтобы он полностью покрыл содержимое.
Когда кастрюля с рассолом остынет в прохладном месте, переставить ее в холодильник. Если огурцы не планируются к подаче на стол сразу, лучше переложить их в банку, залив "родным" рассолом.
Огурцы можно есть уже через четыре часа. Но лучше, если они постоят в рассоле всю ночь. Тогда они будут более хрустящими и аппетитными.
Несколько полезных советов:
- Чтобы получить лучший результат, нужно брать тугие небольшие огурцы с "пупырышками".
- Для более быстрой засолки нужно на каждом огурце обрезать обе стороны.
- Чтобы огурцы просолились еще быстрее, можно порезать их на дольки. Посолить, приправить специями и солью. Поместить в пакет или баночку и, встряхнув все сильно, отправить на некоторое время в холодильник.
- В маринад можно добавлять другие специи, а также веточки или листья вишни, дуба и пр.
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