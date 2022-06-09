Малосольные огурцы за 4 часа: рецепт, проверенный временем

Огурцы по этому рецепту готовятся быстро и получаются хрустящими и очень вкусными.

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Лето – пора домашних овощей, которые в изобилии появляются на рынках и на дачных участках. Поэтому не удивительно, что именно в июне хозяйки начинают активно солить первые огурцы, которые являются отличной добавкой к жареной картошке, незаменимой закуской на праздничном столе да и просто вариантом перекуса для тех, кто любит похрустеть солеными огурчиками. Фокус предлагает рецепт быстрых малосольных огурцов, которые можно получить уже за четыре часа.

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Малосольные огурцы быстрой засолки

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг;

Вода – 1 литр;

Соль – 2 ст. л;

Сахар – 1 ст. л;

Укроп – 50 гр;

Хрен – 5 шт;

Листья смородины – 10 гр;

Чеснок – 10 зубчиков;

Перец острый стручковый – по вкусу;

Лавровый лист – 5 шт;

Перец горошком – 15 шт.

Способ приготовления:

Огурцы помыть и перебрать, избавившись от тех, которые имеют какие-то деффекты, залить холодной водой. Далее необходимо приготовить рассол. Для этого вскипятить воду, затем добавить туда соль и сахар. Все размешать до полного растворения и, доведя до кипения, прокипятить еще минуту.

Пока вода закипает, нужно наломать зонтики укропа (3 шт.) и веточки смородины (2-3 шт.) с листьями, порвать 2 листа хрена, начистить и нарезать чеснок, горький перец, положить горошек перца и разделить на несколько частей. Одной часть устлать дно кастрюльки, где будут солиться огурцы.

Выложить слой огурцов на специи и положить следующую часть специй и приправ. И так – пока не закончатся огурцы. Сверху тоже должны быть специи и пряности. Залить все закипевшим рассолом, чтобы он полностью покрыл содержимое.

Когда кастрюля с рассолом остынет в прохладном месте, переставить ее в холодильник. Если огурцы не планируются к подаче на стол сразу, лучше переложить их в банку, залив "родным" рассолом.

Огурцы можно есть уже через четыре часа. Но лучше, если они постоят в рассоле всю ночь. Тогда они будут более хрустящими и аппетитными.

Несколько полезных советов:

Чтобы получить лучший результат, нужно брать тугие небольшие огурцы с "пупырышками".

Для более быстрой засолки нужно на каждом огурце обрезать обе стороны.

Чтобы огурцы просолились еще быстрее, можно порезать их на дольки. Посолить, приправить специями и солью. Поместить в пакет или баночку и, встряхнув все сильно, отправить на некоторое время в холодильник.

В маринад можно добавлять другие специи, а также веточки или листья вишни, дуба и пр.

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