UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Малосольные огурцы за 4 часа: рецепт, проверенный временем

1223
огурцы
Фото: vkusnajaeda.ru

Огурцы по этому рецепту готовятся быстро и получаются хрустящими и очень вкусными.

Лето – пора домашних овощей, которые в изобилии появляются на рынках и на дачных участках. Поэтому не удивительно, что именно в июне хозяйки начинают активно солить первые огурцы, которые являются отличной добавкой к жареной картошке, незаменимой закуской на праздничном столе да и просто вариантом перекуса для тех, кто любит похрустеть солеными огурчиками. Фокус предлагает рецепт быстрых малосольных огурцов, которые можно получить уже за четыре часа.

Малосольные огурцы быстрой засолки

Ингредиенты:

  • Огурцы – 1 кг;
  • Вода – 1 литр;
  • Соль – 2 ст. л;
  • Сахар – 1 ст. л;
  • Укроп – 50 гр;
  • Хрен – 5 шт;
  • Листья смородины – 10 гр;
  • Чеснок – 10 зубчиков;
  • Перец острый стручковый – по вкусу;
  • Лавровый лист – 5 шт;
  • Перец горошком – 15 шт.

Способ приготовления:

Огурцы помыть и перебрать, избавившись от тех, которые имеют какие-то деффекты, залить холодной водой. Далее необходимо приготовить рассол. Для этого вскипятить воду, затем добавить туда соль и сахар. Все размешать до полного растворения и, доведя до кипения, прокипятить еще минуту.

Пока вода закипает, нужно наломать зонтики укропа (3 шт.) и веточки смородины (2-3 шт.) с листьями, порвать 2 листа хрена, начистить и нарезать чеснок, горький перец, положить горошек перца и разделить на несколько частей. Одной часть устлать дно кастрюльки, где будут солиться огурцы.

Выложить слой огурцов на специи и положить следующую часть специй и приправ. И так – пока не закончатся огурцы. Сверху тоже должны быть специи и пряности. Залить все закипевшим рассолом, чтобы он полностью покрыл содержимое.

Когда кастрюля с рассолом остынет в прохладном месте, переставить ее в холодильник. Если огурцы не планируются к подаче на стол сразу, лучше переложить их в банку, залив "родным" рассолом.

Огурцы можно есть уже через четыре часа. Но лучше, если они постоят в рассоле всю ночь. Тогда они будут более хрустящими и аппетитными.

Несколько полезных советов:

  • Чтобы получить лучший результат, нужно брать тугие небольшие огурцы с "пупырышками".
  • Для более быстрой засолки нужно на каждом огурце обрезать обе стороны.
  • Чтобы огурцы просолились еще быстрее, можно порезать их на дольки. Посолить, приправить специями и солью. Поместить в пакет или баночку и, встряхнув все сильно, отправить на некоторое время в холодильник.
  • В маринад можно добавлять другие специи, а также веточки или листья вишни, дуба и пр.

Напомним, как приготовить вкусные салаты с клубникой, сезон которой сейчас в самом разгаре.