Малосольні огірки за 4 години: рецепт, перевірений часом

Огірки за цим рецептом готуються швидко і виходять хрусткими та дуже смачними.

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Літо — пора домашніх овочів, які вдосталь з'являються на ринках та на дачних ділянках. Тому не дивно, що саме в червні господині починають активно солити перші огірки, які є чудовою добавкою до смаженої картоплі, незамінною закускою на святковому столі та й просто варіантом перекушування для тих, хто любить похрумтіти солоними огірками. Фокус пропонує рецепт швидких малосольних огірків, які можна отримати вже за чотири години.

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Малосольні огірки швидкого засолювання

Складові:

Огірки — 1 кг;

Вода — 1 л;

Сіль — 2 ст. л;

Цукор — 1 ст. л;

Кріп — 50 г;

Хрін — 5 шт;

Листя смородини — 10 г;

Часник — 10 зубчиків;

Перець гострий стручковий — до смаку;

Лавровий лист — 5 шт;

Перець горошком — 15 шт.

Спосіб приготування :

Огірки помити й перебрати, позбавившись тих, які мають якісь дефекти, залити холодною водою. Далі потрібно приготувати розсіл. Для цього закип'ятити воду, потім додати туди сіль та цукор. Все розмішати до розчинення і, довівши до кипіння, прокип'ятити ще хвилину.

Поки вода закипає, потрібно наламати парасольки кропу (3 шт.) та гілочки смородини (2-3 шт.) з листям, порвати 2 листи хрону, начистити та нарізати часник, гіркий перець, покласти горошок перцю та розділити на кілька частин. Однією частиною встелити дно каструльки, де солитимуться огірки.

Викласти шар огірків на спеції та покласти наступну частину спецій та приправ. І так — доки не закінчаться огірки. Зверху теж мають бути спеції та прянощі. Залити все розсолом, що закипів, щоб він повністю покрив вміст.

Коли каструля із розсолом охолоне в прохолодному місці, переставити її в холодильник. Якщо огірки не планують подавати на стіл відразу, краще перекласти їх у банку, заливши "рідним" розсолом.

Огірки можна їсти вже за чотири години. Але краще, якщо вони постоять у розсолі всю ніч. Тоді вони будуть хрусткішими та апетитнішими.

Декілька корисних порад:

Щоб отримати найкращий результат, потрібно брати тугі невеликі огірки з "пухирцями".

Для швидшого засолювання потрібно на кожному огірку обрізати обидві сторони.

Щоб огірки просолилися ще швидше, можна порізати їх частинами. Посолити, приправити спеціями та сіллю. Помістити в пакет або баночку і, струсивши все сильно, на деякий час відправити в холодильник.

В маринад можна додавати інші спеції, а також гілочки або листя вишні, дуба та ін.

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