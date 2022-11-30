Мінімум інгредієнтів. Рецепт оладок до сніданку без борошна

Якщо борошно замінити манкою, то оладки вийдуть пишними та дуже смачними.

Related video

Традиційний рецепт оладок на кефірі враховує борошно, але його цілком можна замінити манкою і тоді оладки вийдуть пишними і смачними.

До сніданку їх краще подавати із джемом, або медом.

Оладки на кефірі без борошна

Інгредієнти:

два яйця;

цукор — 2 ст.

кефір — 250 мл;

манка — 250 г;

дрібка солі, дрібка харчової соди.

Розбиваємо яйця в миску, додаємо цукор і збиваємо вінчиком. Додаємо сіль і знову перемішуємо. Виливаємо весь кефір і знову перемішуємо, доки маса не стане однорідною. Додаємо манку невеликими порціями та знову перемішуємо. Коли тісто стане однорідним — накриваємо миску плівкою та відставляємо на пів години. Після цього додаємо дрібку харчової соди і знову перемішуємо.

Оладки потрібно смажити на середньому вогні, на олії без запаху. Викладати оладки можна ложкою, а можна скористатися кулінарним мішком.

Оладки виходять пишними та смачними.

Нагадаємо, також до сніданку ви можете приготувати оладки з кабачків, капусти або традиційні, з борошном, але додати в них дріжджі.

Якщо робити тісто у вас немає настрою, до сніданку ви завжди можете приготувати французькі тости з яблуками та корицею.