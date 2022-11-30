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Їжа

Мінімум інгредієнтів. Рецепт оладок до сніданку без борошна

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Фото: Соцмережі | Оладки до сніданку можна приготувати і без борошна

Якщо борошно замінити манкою, то оладки вийдуть пишними та дуже смачними.

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Традиційний рецепт оладок на кефірі враховує борошно, але його цілком можна замінити манкою і тоді оладки вийдуть пишними і смачними.

До сніданку їх краще подавати із джемом, або медом.

Оладки на кефірі без борошна

Інгредієнти:

  • два яйця;
  • цукор — 2 ст.
  • кефір — 250 мл;
  • манка — 250 г;
  • дрібка солі, дрібка харчової соди.

Розбиваємо яйця в миску, додаємо цукор і збиваємо вінчиком. Додаємо сіль і знову перемішуємо. Виливаємо весь кефір і знову перемішуємо, доки маса не стане однорідною. Додаємо манку невеликими порціями та знову перемішуємо. Коли тісто стане однорідним — накриваємо миску плівкою та відставляємо на пів години. Після цього додаємо дрібку харчової соди і знову перемішуємо.

Оладки потрібно смажити на середньому вогні, на олії без запаху. Викладати оладки можна ложкою, а можна скористатися кулінарним мішком.

Оладки виходять пишними та смачними.

Нагадаємо, також до сніданку ви можете приготувати оладки з кабачків, капусти або традиційні, з борошном, але додати в них дріжджі.

Якщо робити тісто у вас немає настрою, до сніданку ви завжди можете приготувати французькі тости з яблуками та корицею.