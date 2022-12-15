Смачні грінки на сніданок за 5 хвилин
Для приготування сніданку за цим рецептом не потрібно багато часу.
Вранці завжди хочеться смачного та поживного сніданку. До того ж сніданок — один із найголовніших прийомів їжі. Грінки будуть ідеальним варіантом для сніданку, щоб не стояти довго біля плити. Усього 5 хвилин і ви отримаєте заряд енергії на весь день.
Складові:
- 2 яйця
- Молоко 200 мл
- Сіль
- Рослинна олія
- Хліб
Спосіб приготування:
У невелику чашу розбийте яйце і трохи перемішайте віночком або виделкою. До яйця додайте трохи молока і перемішайте до однорідного стану.
Хліб наріжте на шматочки товщиною приблизно 1,5 сантиметра. Найкраще використовувати вчорашній хліб, щоб він був трохи завітряний. Шматочки хліба занурте в молочну суміш з двох сторін, щоб вони добре просочилися, але не розмокли.
На гарячу сковороду налийте трохи олії і викладіть мокрі шматочки хліба. Обсмажуйте їх з одного боку протягом 1-2 хвилин до золотистого кольору.
Потім переверніть і обсмажте з іншого боку. Грінки готуються дуже швидко, тому від плити не відходьте і стежте, щоб вони не підгоріли.
На підготовлену тарілку постеліть паперові серветки. Готові грінки знімайте зі сковороди і викладайте на підготовлену серветку для того, щоб видалити надлишки олії.
За бажанням гарячі грінки можна посипати невеликою кількістю цукру.
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