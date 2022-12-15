Вкусно, как у бабушки. Рецепт домашних пирожков с капустой

Пирожки, приготовленные с любовью, это универсальная еда и идеальный перекус.

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Вкусные пирожки с капустой обладают суперсилой возвращать нас в детство и создавать правильную уютную атмосферу. А зимой это именно то, что требуется.

Если вы научитесь готовить пирожки, то вопрос о том, чтобы испечь в свободное время, больше возникать не будет.

И если капуста – это довольно бюджетный вариант начинки, то рецепт теста универсален. Его можно использовать с любыми ингредиентами.

Домашние пирожки с капустой

Ингредиенты:

Мука — 550 гр;

Сухие дрожжи — 11 гр;

Молоко — 320 мл;

Два яйца;

Сахар — 2 ст. л.;

Полкочана капусты;

Сливочное масло — 30 гр;

Томатная паста — 20 гр;

Молотый кориандр, растительное масло, петрушка, соль, молотый черный перец.

Молоко предварительно подогрейте, чтобы оно было теплым. Но не кипятите. Добавьте к молоку муку, дрожжи, чайную ложку соли, одно яйцо и хорошо перемешайте, а потом добавьте 50 мл растительного масла и вымесите эластичное тесто. Сформируйте шар, переложите в миску, накройте пленкой, или полотенцем и поставьте в теплое место минимум на час, чтобы тесто подросло.

Теперь время готовить начинку. Снимите у капусты верхние листья, они обычно поврежденные и невкусные. Капусту нашинкуйте потоньше. Если получаются слишком длинные кусочки, порежьте их на три части.

В глубокой сковороде разогрейте сливочное и растительное масло и поджаривайте капусту на сильном огне около пяти минут.

Затем добавьте к капусте томатную пасту, молотый кориандр, соль и молотый черный перец, перемешайте, уменьшите огонь и тушите капусту до мягкости. Обычно на это уходит 20 минут, но это зависит от ваших предпочтений, может вы захотите оставить ее более хрустящей. Нарежьте мелко петрушку и добавьте в готовую капусту. Перемешайте.

Петрушку можно не добавлять – если не любите.

Достаньте тесто и разделите на тридцать частей – это наши будущие пирожки. Каждую часть скатайте в шарик, раскатайте в кружок скалкой, добавьте внутрь столовую ложку начинки и защипните тесто.

Застелите противень пергаментом для выпечки, выложите пирожки, оставляя между ними место. Смешайте одно яйцо и 20 мл молока. Смажьте смесью пирожки для блеска и выпекайте их в разогретой до 180 градусов духовке 15–20 минут.

Как испекутся – оставьте минут на десять "отдохнуть". Пирожки с капустой хороши и горячими и холодными.

Если вам не хочется печь много пирожков, а хочется один большой пирог с капустой – то используйте рецепт, который мы ранее публиковали. Он получится не менее вкусным.