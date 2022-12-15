Смачно, як у бабусі. Рецепт домашніх пиріжків із капустою

Пиріжки, приготовані з любов'ю, це універсальна їжа та ідеальний перекус.

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Смачні пиріжки з капустою мають суперсилу повертати нас у дитинство та створювати правильну затишну атмосферу. А взимку це саме те, що потрібно.

Якщо ви навчитеся готувати пиріжки, то питання про те, що б спекти у вільний час, більше не виникатиме.

І якщо капуста — це досить бюджетний варіант начинки, рецепт тіста універсальний. Його можна використовувати із будь-якими інгредієнтами.

Домашні пиріжки з капустою

Інгредієнти:

борошно — 550 г;

сухі дріжджі — 11 г;

молоко — 320 мл;

два яйця;

цукор — 2 ст. л.;

половина качана капусти;

вершкове масло — 30 г;

томатна паста — 20 г;

молотий коріандр, олія, петрушка, сіль, мелений чорний перець.

Молоко попередньо підігрійте, щоб воно було теплим. Але не кип'ятіть. Додайте до молока борошно, дріжджі, чайну ложку солі, одне яйце і добре перемішайте, а потім додайте 50 мл олії та вимісіть еластичне тісто. Сформуйте кулю, перекладіть у миску, накрийте плівкою або рушником і поставте в тепле місце мінімум на годину, щоб тісто підросло.

Тепер час готувати начинку. Зніміть в капусти верхнє листя, воно зазвичай пошкоджене і несмачне. Капусту наріжте якнайтонше. Якщо виходять занадто довгі шматочки, наріжте їх на три частини.

У глибокій сковороді розігрійте вершкове та рослинне масло та підсмажуйте капусту на сильному вогні приблизно п'ять хвилин.

Потім додайте до капусти томатну пасту, мелений коріандр, сіль і мелений чорний перець, перемішайте, зменшіть вогонь і тушкуйте капусту до м'якості. Зазвичай на це йде 20 хвилин, але це залежить від ваших уподобань, може ви захочете залишити її хрусткішою. Наріжте дрібно петрушку та додайте в готову капусту. Перемішайте.

Петрушку можна не додавати — якщо не любите.

Дістаньте тісто та розділіть на тридцять частин — це наші майбутні пиріжки. Кожну частину скачайте в кульку, розкачайте в кружальце качалкою, додайте всередину столову ложку начинки і защіпніть тісто.

Застеліть лист пергаментом для випічки, викладіть пиріжки, залишаючи між ними місце. Змішайте одне яйце та 20 мл молока. Змастіть сумішшю пиріжки для блиску і випікайте їх у розігрітій до 180 градусів духовці 15–20 хвилин.

Як спекти — залиште хвилин на десять "відпочити". Пиріжки з капустою гарні і гарячими, і холодними.

Якщо вам не хочеться пекти багато пиріжків, а хочеться один великий пиріг із капустою — використовуйте рецепт, який ми раніше публікували. Він вийде не менш смачним.