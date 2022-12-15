Вкус Нового года. Рецепт пирога с мандаринами

Мандарины уже давно ассоциирутся с новогодними праздниками, но есть их можно не только в сыром виде.

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Вкус и запах мандаринов всегда сопровождает новогодние праздники, и Новый год 2023 исключением не стал.

Большинство любит есть мандарины, как есть: просто чистить и просто есть с шампанским. Но еще из этих цитрусовых можно приготовить вкуснейший пирог. Потребуется минимум ингредиентов и всего час времени.

Пирог с мандаринами

Ингредиенты:

Три яйца;

Сахар – 150 гр;

Масло сливочное – 100 гр;

Мука — 250 гр;

Разрыхлитель — 10 гр;

Ванильный сахар – 8 гр;

Щепотка соли;

8-10 мандаринок;

Для карамели:

Треть стакана сахара и две столовые ложки воды.

Разбейте яйца в миску, добавьте треть чайной ложки соли и перемешайте венчиком. Добавьте сахар и ванильный сахар и снова перемешайте. Растопите сливочное масло и влейте в смесь. Если у вас есть миксер, можете воспользоваться им вместо венчика, так дело пойдет быстрее.

Добавьте муку и разрыхлитель. У вас должно получиться густое однородное тесто, которое можно будет вылить в форму.

Очистите мандаринки и разрежьте их пополам. Выбирайте небольшие мандарины насыщенного цвета – тогда они будут сладкими. Можете просто разобрать мандарины на дольки.

На сковороде приготовьте карамель: растопите сахар с водой и перемешивайте, пока он не станет менять цвет. Застелите форму пергаментом – сверху выложите мандарины срезом вниз, если вы их разрезали, или просто высыпьте дольки и вылейте карамель.

Сверху вылейте наше тесто и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Готовый пирог переверните мандаринами в карамели кверху, остудите и подавайте.

Также вы можете приготовить еще одно традиционное новогодне-рождественское блюдо: торт-полено, которое издавна готовят во Франции. Рецепт только кажется сложным, на самом деле он очень прост и торт получается восхитительным.