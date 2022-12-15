Смак Нового року. Рецепт пирога з мандаринами
Мандарини вже давно асоціюються з новорічними святами, але їсти їх можна не лише у сирому вигляді.
Смак і запах мандаринів завжди супроводжує новорічні свята, і Новий рік 2023 року винятком не став.
Більшість любить їсти мандарини, як є: просто чистити і просто їсти із шампанським. Але ще з цих цитрусових можна приготувати смачний пиріг. Потрібно мінімум інгредієнтів і лише година часу.
Пиріг із мандаринами
Інгредієнти:
- три яйця;
- цукор — 150 г;
- масло вершкове — 100 г;
- борошно — 250 г;
- розпушувач — 10 г;
- ванільний цукор — 8 г;
- дрібка солі;
- 8-10 мандаринок.
Для карамелі:
- третина склянки цукру та дві столові ложки води.
Розбийте яйця в миску, додайте третину чайної ложки солі та перемішайте вінчиком. Додайте цукор і ванільний цукор та знову перемішайте. Розтопіть вершкове масло і влийте в суміш. Якщо у вас є міксер, можете скористатися ним замість вінчика, то справа піде швидше.
Додайте борошно та розпушувач. У вас має вийти густе однорідне тісто, яке можна буде вилити у форму.
Очистіть мандаринки та розріжте їх навпіл. Обирайте невеликі мандарини насиченого кольору тоді вони будуть солодкими. Можете просто розібрати мандарини на часточки.
На сковороді приготуйте карамель: розтопіть цукор із водою і перемішуйте, поки він не почне міняти колір. Застеліть форму пергаментом — зверху викладіть мандарини зрізом вниз, якщо ви їх розрізали, або просто висипте часточки і вилийте карамель.
Зверху вилийте тісто і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 35 хвилин. Готовий пиріг переверніть мандаринами до карамелі догори, остудіть і подавайте.
Також ви можете приготувати ще одну традиційну новорічно-різдвяну страву: торт-поліно, який здавна готують у Франції. Рецепт тільки здається складним, насправді він дуже простий і торт виходить чудовий.