Ленивая пицца на сметане за 15 минут

Легкий рецепт быстрого и ароматного обеда.

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Итальянцы подарили миру пиццу, которая пришлась по душе всем гурманам. Традиционно это блюдо готовят из дрожжевого теста, которое замешивают вручную. Однако для приготовления быстрого обеда можно замесить тесто на сметане, а в качестве начинки использовать любые продукты: колбасу, курицу, грибы, мясо и овощи, главное, не забыть один из главных ингредиентов пиццы — сыр.

Ингредиенты

Для теста:

1 яйцо

100 г муки

100 г сметаны

1 ч. л. горчицы

соль

перец

масло

Для начинки:

100 г сыра моцарелла

50 г салями

1 помидор

1 луковица

3 ст. л. кетчупа

1 ст. л. уксуса

Способ приготовления:

Для начала нужно хорошо прогреть форму, в которой будем выпекать пиццу. Отправляем противень в разогретую до 220°C духовку на 5-7 минут.

Для приготовления заливного теста в миску закладываем яйцо, сметану, горчицу, соль, черный молотый перец и муку. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Тесто должно получиться, как густая сметана.

В разогретую форму выливаем масло. Выкладываем туда тесто и выравниваем, чтобы оно равномерно легло на дно формы. Выпекаем в духовке 5-7 минут при температуре 220°C.

Пока можно заняться начинкой. Лук нарезаем тонкими полукольцами и заливаем уксусом, чтобы замариновать. Можно использовать яблочный уксус, обычный необходимо разбавить водой. Колбасу нарезаем кружочками, а сыр натираем на терке. Помидор также нарезаем полукольцами толщиной около 5 мм.

Запеченное тесто смазываем кетчупом и выкладываем начинку в произвольном порядке: лук, колбаса, помидоры. Сверху посыпаем сыром.

Выпекаем в духовке при температуре 220°C в течение 10 минут.

Напомним, рецепт теста для пиццы на дрожжах.