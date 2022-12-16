Лінива піца на сметані за 15 хвилин
Легкий рецепт швидкого й ароматного обіду.
Італійці подарували світові піцу, яка припала до душі всім гурманам. Традиційно цю страву готують з дріжджового тіста, яке замішують вручну. Однак для приготування швидкого обіду можна замісити тісто на сметані, а як начинку використовувати будь-які продукти: ковбасу, курку, гриби, м'ясо й овочі, головне, не забути один із головних інгредієнтів піци — сир.
Інгредієнти
Для тіста:
- 1 яйце;
- 100 г борошна;
- 100 г сметани;
- 1 ч. л. гірчиці;
- сіль;
- перець;
- олія.
Для начинки:
- 100 г сиру моцарела;
- 50 г салямі;
- 1 помідор;
- 1 цибулина;
- 3 ст. л. кетчупу;
- 1 ст. л. оцту.
Спосіб приготування:
Для початку потрібно добре прогріти форму, в якій випікатимемо піцу. Відправляємо лист в розігріту до 220°C духовку на 5-7 хвилин.
Для приготування заливного тіста в миску закладаємо яйце, сметану, гірчицю, сіль, мелений чорний перець і борошно. Все добре перемішуємо до однорідної консистенції. Тісто має вийти, як густа сметана.
У розігріту форму виливаємо олію. Викладаємо туди тісто та вирівнюємо, щоб воно рівномірно лягло на дно форми. Випікаємо в духовці 5-7 хвилин за температури 220°C.
Поки що можна зайнятися начинкою. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і заливаємо оцтом, щоб замаринувати. Можна використовувати яблучний оцет, звичайний розбавити водою. Ковбасу нарізаємо кружальцями, а сир натираємо на тертці. Помідор також нарізаємо півкільцями завтовшки приблизно 5 мм.
Запечене тісто змащуємо кетчупом і викладаємо начинку в довільному порядку: цибуля, ковбаса, помідори. Зверху посипаємо сиром.
Випікаємо в духовці за температури 220°C протягом 10 хвилин.
Нагадаємо, рецепт тіста для піци на дріжджах.