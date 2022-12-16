Лінива піца на сметані за 15 хвилин

Легкий рецепт швидкого й ароматного обіду.

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Італійці подарували світові піцу, яка припала до душі всім гурманам. Традиційно цю страву готують з дріжджового тіста, яке замішують вручну. Однак для приготування швидкого обіду можна замісити тісто на сметані, а як начинку використовувати будь-які продукти: ковбасу, курку, гриби, м'ясо й овочі, головне, не забути один із головних інгредієнтів піци — сир.

Інгредієнти

Для тіста:

1 яйце;

100 г борошна;

100 г сметани;

1 ч. л. гірчиці;

сіль;

перець;

олія.

Для начинки:

100 г сиру моцарела;

50 г салямі;

1 помідор;

1 цибулина;

3 ст. л. кетчупу;

1 ст. л. оцту.

Спосіб приготування:

Для початку потрібно добре прогріти форму, в якій випікатимемо піцу. Відправляємо лист в розігріту до 220°C духовку на 5-7 хвилин.

Для приготування заливного тіста в миску закладаємо яйце, сметану, гірчицю, сіль, мелений чорний перець і борошно. Все добре перемішуємо до однорідної консистенції. Тісто має вийти, як густа сметана.

У розігріту форму виливаємо олію. Викладаємо туди тісто та вирівнюємо, щоб воно рівномірно лягло на дно форми. Випікаємо в духовці 5-7 хвилин за температури 220°C.

Поки що можна зайнятися начинкою. Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями і заливаємо оцтом, щоб замаринувати. Можна використовувати яблучний оцет, звичайний розбавити водою. Ковбасу нарізаємо кружальцями, а сир натираємо на тертці. Помідор також нарізаємо півкільцями завтовшки приблизно 5 мм.

Запечене тісто змащуємо кетчупом і викладаємо начинку в довільному порядку: цибуля, ковбаса, помідори. Зверху посипаємо сиром.

Випікаємо в духовці за температури 220°C протягом 10 хвилин.

Нагадаємо, рецепт тіста для піци на дріжджах.