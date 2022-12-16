Рецепт новогоднего пунша

Если в новогоднюю ночь вы замерзните, то такой вкусный напиток поможет вам согреться.

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Новогодний пунш пьют горячим, его непросто готовить, но из горячих алкогольных напитков он, пожалуй, самый вкусный. Если традиционное шампанское на столе уже немного поднадоело, попробуйте взять на заметку эту идею. Яркий, ароматный, вкуснейший напиток станет идеальным дополнением вашей новогодней вечеринки.

Ингредиенты:

сахар-рафинад — 200 г

крепкий чай — 200 г

яичные желтки — 8 шт.

сахар-песок — 8 ст. л.

лимон — 2 шт.

апельсин — 1 шт.

коньяк или ром — 200 г

Способ приготовления:

Сахар-рафинад обтереть о кожуру лимона и апельсина, залить горячим чаем.

Затем желтки хорошо вымешать с сахаром-песком.

Продолжайте помешивать желтки и вливайте чайный сироп.

Продолжайте взбивать смесь на огне 4-5 минут. Ни в коем случае нельзя давать смеси закипеть.

Снять с огня, долить коньяк, сок лимона и апельсина. Тщательно перемешать.

Разлить в стаканы или чашки, подавать и употреблять слабоалкогольный напиток горячим.

По своему вкусу можно добавить кусочки свежих фруктов, ягоды или ароматные специи.

Напомним, простой рецепт настоящего глинтвейна.