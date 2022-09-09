Напиток для идеального вечера: простой рецепт настоящего глинтвейна

Для приготовления глинтвейна берут красное вино, а специи можно комбинировать по своему усмотрению, не забыв о двух главных ингредиентах – корице и гвоздике.

Похолодание, длинные темные вечера и ветер с дождем вызывают острое желание закутаться в теплый плед, включить любимый фильм и согревать руки о чашку с горячим глинтвейном. Несмотря на то, что в магазинах много полуфабрикатов в пакетах для приготовления этого напитка на скорую руку, советуем все же потратить немного больше времени, но сделать действительно качественный и вкусный глинтвейн.

Глинтвейн (нем. Glühwein (глювайн) от glühender Wein – горячее вино) – это традиционно алкогольный напиток, в состав которого входит вино, нагретое до 70-80 градусов, сахар, специи и фрукты. Поэтому детям его по понятным причинам давать не стоит. Для них лучше приготовить безалкогольный вариант.

Главные правила для приготовления идеального глинтвейна

Чаще всего для приготовления глинтвейна используется красное сухое или полусухое вино. Можно взять вино, которое по каким-то причинам "не зашло", – слишком кислое или терпкое. Не стоит тратить деньги на дорогой напиток, поскольку из-за специй оно потеряет весь свой букет ароматов, но и совсем дешевое покупать тоже не надо.

Специи и пряности лучше использовать не измельченные, а целые, поскольку молотые сделают напиток мутным. Однако, если не получится найти корицу в палочках, замените ее на половину чайной ложки молотой. Аналогично можно сделать и с кардамоном, взяв четверть чайной ложки молотого.

Обязательные специи в глинтвейне – корица и гвоздика, которые придают ему тот самый незабываемый вкус. Что касается остальных ингредиентов, то с ними можно экспериментировать – добавлять другие специи и фрукты: кожуру апельсина или лимона, яблоки, душистый перец, а вместо сахара положить мед.

Ингредиенты:

Красное сухое вино – 750 мл;

Вода – 100 мл;

Апельсин – 1 шт;

Сахар – 2 ст. л;

Корица – 1 палочка;

Имбирь молотый – 1 ч. л;

Гвоздика – 5 бутончиков;

Мускатный орех – 1/4 ч. л;

Кардамон – 3 зернышка;

Бадьян – 2 звездочки.

Способ приготовления

Подготовить ингредиенты, апельсин хорошо помыть. Все специи сложить в сотейник и налить воду, перемешать. Довести до кипения, убрать с плиты и оставить на 10 минут. Полученный отвар процедить через сито или марлю в отдельную посуду. Кастрюлю сполоснуть водой и перелить в нее полученный отвар.

Апельсин нарезать тонкими кольцами. В кастрюлю добавить вино, сахар и нарезанный апельсин, все перемешать. Тем, кто не любит куски фруктов в напитке, можно перерезать апельсин пополам и просто выдавить из него в кастрюлю сок.

Нагреть глинтвейн, помешивая, до температуры 70-80°С. Кипятить вино не рекомендуется, поскольку легкие ароматные спирты при кипячении будут улетучиваться, а тяжелые останутся, и может появится привкус спирта. Убирать с плиты. Готовый глинтвейн оставить на несколько минут настояться под крышкой, после чего подавать в высоких прозрачных стаканах или керамических чашках.

Если вы хотите приготовить безалкогольный глинтвейн, то вино замените виноградным или яблочным соком, а можно смешать и тот, и другой.

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