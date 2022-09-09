Напій для ідеального вечора: простий рецепт справжнього глінтвейну

Для приготування глінтвейну беруть червоне вино, а спеції можна комбінувати на свій розсуд, не забувши про два головні інгредієнти — корицю та гвоздику.

Похолодання, довгі темні вечори та вітер із дощем викликають гостре бажання закутатись у теплий плед, вмикнути улюблений фільм і зігрівати руки об чашку з гарячим глінтвейном. Незважаючи на те, що в магазинах багато напівфабрикатів у пакетах для приготування цього напою нашвидкуруч, радимо все ж витратити трохи більше часу, але зробити справді якісний і смачний глінтвейн.

Глінтвейн (нім. Glühwein (глювайн) від glühender Wein — гаряче вино) — це традиційно алкогольний напій, до складу якого входить вино, нагріте до 70-80 градусів, цукор, спеції та фрукти. Тому дітям його зі зрозумілих причин давати не варто. Для них найкраще приготувати безалкогольний варіант.

Головні правила для приготування ідеального глінтвейну

Найчастіше для приготування глінтвейну використовують червоне сухе або напівсухе вино. Можна взяти вино, яке з якихось причин "не зайшло" — занадто кисле або терпке. Не варто витрачати гроші на дорогий напій, оскільки через спеції воно втратить весь свій букет ароматів, але й зовсім дешеве купувати теж не треба.

Спеції та прянощі краще використовувати не подрібнені, а цілі, оскільки мелені зроблять напій каламутним. Однак, якщо не вийде знайти корицю в паличках, замініть її на половину чайної ложки меленої. Аналогічно можна зробити і з кардамоном, взявши чверть чайної ложки меленого.

Обов'язкові спеції в глінтвейні — кориця і гвоздика, які надають йому незабутнього смаку. Що стосується решти інгредієнтів, то з ними можна експериментувати — додавати інші спеції та фрукти: шкірку апельсина чи лимона, яблука, запашний перець, а замість цукру покласти мед.

Інгредієнти:

червоне сухе вино — 750 мл;

вода — 100 мл;

апельсин — 1 шт;

цукор — 2 ст. л;

кориця — 1 паличка;

імбир мелений — 1 ч. л;

гвоздика — 5 бутончиків;

мускатний горіх — 1/4 ч. л;

кардамон — 3 зернятка;

бадьян — 2 зірочки.

Спосіб приготування

Підготувати інгредієнти, апельсин добре помити. Усі спеції скласти в сотейник і налити воду, перемішати. Довести до кипіння, прибрати з плити та залишити на 10 хвилин. Отриманий відвар процідити через сито чи марлю в окремий посуд. Каструлю сполоснути водою і перелити в неї отриманий відвар.

Апельсин нарізати тонкими кільцями. У каструлю додати вино, цукор і нарізаний апельсин, усе перемішати. Тим, хто не любить шматки фруктів у напої, можна перерізати навпіл і просто видавити з нього в каструлю сік.

Нагріти глінтвейн, помішуючи до температури 70-80°С. Кип'ятити вино не рекомендується, оскільки легкі ароматні спирти під час кип'ятіння випаровуються, а важкі залишаться, і може з'явитися смак спирту. Забирати з плити. Готовий глінтвейн залишити на кілька хвилин настоятися під кришкою, після чого подавати у високих прозорих склянках або керамічних чашках.

Якщо ви хочете приготувати безалкогольний глінтвейн, вино замініть виноградним або яблучним соком, а можна змішати і той, і інший.

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