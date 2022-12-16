Рецепт новорічного пуншу

Якщо в новорічну ніч ви замерзнете, то такий смачний напій допоможе вам зігрітися.

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Новорічний пунш п'ють гарячим, його непросто готувати, але з гарячих алкогольних напоїв він, мабуть, найсмачніший. Якщо традиційне шампанське на столі вже трохи набридло, спробуйте взяти на замітку цю ідею. Яскравий, ароматний, найсмачніший напій стане ідеальним доповненням вашої новорічної вечірки.

Складові:

цукор-рафінад — 200 г

міцний чай — 200 г

яєчні жовтки — 8 шт.

цукор-пісок — 8 ст. л.

лимон — 2 шт.

апельсин — 1 шт.

коньяк або ром — 200 г

Спосіб приготування:

Цукор-рафінад обтерти про шкірку лимона й апельсина, залити гарячим чаєм.

Потім жовтки добре вимішати з цукром-піском.

Продовжуйте помішувати жовтки та вливайте чайний сироп.

Продовжуйте помішувати суміш на вогні 4-5 хвилин. У жодному разі не можна давати суміші закипіти.

Зняти з вогню, долити коньяк, сік лимона й апельсина. Ретельно перемішати.

Розлити в склянки чи чашки, подавати й вживати слабоалкогольний напій гарячим.

До смаку можна додати шматочки свіжих фруктів, ягоди або ароматні спеції.

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