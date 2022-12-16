Оригинальный вкус. Рецепт новогоднего винегрета
Даже такое простое блюдо можно улучшить и сделать достаточно изысканным для праздничного стола.
История винегрета расплывчата, скорей всего в нашу культуру он проник из Скандинавии, где салатами из свеклы дополняли блюда из сельди.
Название "винегрет" изначально носил не сам салат, а заправка для него, приготовленная из масляной эмульсии.
Если вы хотите улучшить винегрет, то добавьте в него маринованные грибочки. Подойдут крепкие небольшие грибы вроде шампиньонов, опят, груздей, лисичек.
А еще попробуйте не варить, а запекать овощи, тогда салат получит более насыщенный вкус. И главное, выбирайте некрупную яркую свеклу, она точно будет сладкой. К слову, картошку можно варить, на ее вкус запекание особо не влияет. Главное слегка присолите воду, и добавьте немного уксуса, тогда она не будет крошиться при нарезке.
И еще один небольшой секрет. Свекла обычно окрашивает в винегрете все овощи в красный цвет, если хотите, чтобы все овощи остались при своих оттенках, нарежьте картошку, свеклу и морковку отдельно, заправьте маслом и только потом смешивайте. Масло создаст на кубиках овощей защитную пленку.
Новогодний винегрет
Ингредиенты:
- Две свеклы;
- Три картофелины;
- Три морковки (выбирайте короткую и толстенькую – она самая сладкая);
- Одна луковица;
- Замороженный зеленый горошек — 200 гр;
- Маринованные огурцы — 3 штуки;
- Яблочный уксус — 2 ст. л.;
- Лимонный сок — 1 ст. л.;
- Дижонская горчица — 1 ч. л.;
- Укроп, растительное масло, соль, маринованные грибы.
Свеклу и морковь тщательно помойте, желательно щеточкой, и заверните в фольгу: каждый овощ отдельно. Запекайте в духовке до готовности, которую можно определить, проткнув овощи ножом. Если легко протыкается – овощи готовы. Достаньте, разверните и остудите.
Картофель отварите в мундире. Замороженный зеленый горошек опустите в кипящую подсоленную воду, дождитесь, когда она вновь закипит, и отбросьте его на сито. Обязательно обдайте холодной водой. Это сохранит его яркий цвет.
Очистите и нарежьте овощи кубиками, лук нарежьте тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите.
В большой миске смешайте все овощи, кроме свеклы. Нарезанную свеклу отдельно залейте парой ложек растительного масла и перемешайте, чтобы она не окрасила остальные овощи при смешивании винегрета.
Сделайте заправку: в мисочке смешайте уксус и лимонный сок, добавьте соль, сахар, горчицу и тщательно перемешайте до полного растворения. Сахар можно заменить жидким медом. Понемногу добавляйте растительное масло и взбейте заправку венчиком в однородную эмульсию. Влейте заправку в винегрет и перемешайте, добавьте свеклу и снова перемешайте. Украсьте маринованными грибами.
Также вы можете приготовить еще одну популярную закуску – салат из печени трески. Он идеален для того, чтобы подавать его в тарталетках.