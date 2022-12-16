Оригинальный вкус. Рецепт новогоднего винегрета

Даже такое простое блюдо можно улучшить и сделать достаточно изысканным для праздничного стола.

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История винегрета расплывчата, скорей всего в нашу культуру он проник из Скандинавии, где салатами из свеклы дополняли блюда из сельди.

Название "винегрет" изначально носил не сам салат, а заправка для него, приготовленная из масляной эмульсии.

Если вы хотите улучшить винегрет, то добавьте в него маринованные грибочки. Подойдут крепкие небольшие грибы вроде шампиньонов, опят, груздей, лисичек.

А еще попробуйте не варить, а запекать овощи, тогда салат получит более насыщенный вкус. И главное, выбирайте некрупную яркую свеклу, она точно будет сладкой. К слову, картошку можно варить, на ее вкус запекание особо не влияет. Главное слегка присолите воду, и добавьте немного уксуса, тогда она не будет крошиться при нарезке.

И еще один небольшой секрет. Свекла обычно окрашивает в винегрете все овощи в красный цвет, если хотите, чтобы все овощи остались при своих оттенках, нарежьте картошку, свеклу и морковку отдельно, заправьте маслом и только потом смешивайте. Масло создаст на кубиках овощей защитную пленку.

Новогодний винегрет

Ингредиенты:

Две свеклы;

Три картофелины;

Три морковки (выбирайте короткую и толстенькую – она самая сладкая);

Одна луковица;

Замороженный зеленый горошек — 200 гр;

Маринованные огурцы — 3 штуки;

Яблочный уксус — 2 ст. л.;

Лимонный сок — 1 ст. л.;

Дижонская горчица — 1 ч. л.;

Укроп, растительное масло, соль, маринованные грибы.

Свеклу и морковь тщательно помойте, желательно щеточкой, и заверните в фольгу: каждый овощ отдельно. Запекайте в духовке до готовности, которую можно определить, проткнув овощи ножом. Если легко протыкается – овощи готовы. Достаньте, разверните и остудите.

Картофель отварите в мундире. Замороженный зеленый горошек опустите в кипящую подсоленную воду, дождитесь, когда она вновь закипит, и отбросьте его на сито. Обязательно обдайте холодной водой. Это сохранит его яркий цвет.

Очистите и нарежьте овощи кубиками, лук нарежьте тонкими полукольцами. Укроп мелко порубите.

В большой миске смешайте все овощи, кроме свеклы. Нарезанную свеклу отдельно залейте парой ложек растительного масла и перемешайте, чтобы она не окрасила остальные овощи при смешивании винегрета.

Сделайте заправку: в мисочке смешайте уксус и лимонный сок, добавьте соль, сахар, горчицу и тщательно перемешайте до полного растворения. Сахар можно заменить жидким медом. Понемногу добавляйте растительное масло и взбейте заправку венчиком в однородную эмульсию. Влейте заправку в винегрет и перемешайте, добавьте свеклу и снова перемешайте. Украсьте маринованными грибами.

Также вы можете приготовить еще одну популярную закуску – салат из печени трески. Он идеален для того, чтобы подавать его в тарталетках.