Оригінальний смак. Рецепт новорічного вінегрету

Навіть таку просту страву можна покращити та зробити досить вишуканою для святкового столу.

Related video

Історія вінегрету розпливчаста, швидше за все в нашу культуру він проникнув зі Скандинавії, де салатами з буряка доповнювали страви з оселедця.

Назву "вінегрет" спочатку носив не сам салат, а заправка для нього, виготовлена з масляної емульсії.

Якщо ви хочете покращити вінегрет, то додайте в нього мариновані грибочки. Підійдуть міцні невеликі гриби на кшталт печериць, опеньків, груздів, лисичок.

А ще спробуйте не варити, а запікати овочі, тоді салат отримає більш насичений смак. І головне, вибирайте невеликий яскравий буряк, він точно буде солодким. До речі, картоплю можна варити, на її смак запікання особливо не впливає. Головне злегка присоліть воду, і додайте трохи оцту, тоді вона не буде кришитися у процесі нарізання.

І ще один маленький секрет. Буряк зазвичай забарвлює у вінегреті всі овочі в червоний колір, якщо хочете, щоб всі овочі залишилися зі своїми кольорами, наріжте картоплю, буряк і моркву окремо, заправте олією і потім змішуйте. Олія створить на кубиках овочів захисну плівку.

Новорічний вінегрет

Інгредієнти:

два буряки;

три картоплини;

три моркви (вибирайте коротку і товстеньку — вона найсолодша);

одна цибулина;

заморожений зелений горошок — 200 г;

мариновані огірки — 3 штуки;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

діжонська гірчиця — 1 ч. л.;

кріп, олія, сіль, мариновані гриби.

Буряк і моркву ретельно помийте, бажано щіточкою, і загорніть у фольгу: кожен овоч окремо. Запікайте в духовці до готовності, яку можна визначити, проткнувши овочі ножем. Якщо легко протикається — овочі готові. Дістаньте, розгорніть та остудіть.

Картоплю відваріть у мундирі. Заморожений зелений горошок опустіть у киплячу підсолену воду, дочекайтеся, коли вона знову закипить, і відкиньте його на сито. Обов'язково обдайте холодною водою. Це збереже його яскравий колір.

Очистіть і наріжте овочі кубиками, цибулю наріжте тонкими півкільцями. Кріп дрібно порубайте.

У великій мисці змішайте всі овочі, окрім буряків. Нарізані буряки окремо залийте кількома ложками рослинної олії і перемішайте, щоб вона не пофарбувала інші овочі під час змішування вінегрету.

Зробіть заправку: у мисці змішайте оцет і лимонний сік, додайте сіль, цукор, гірчицю і ретельно перемішайте до повного розчинення. Цукор можна замінити на рідкий мед. Потроху додайте олію і збийте заправку вінчиком в однорідну емульсію. Влийте заправку у вінегрет і перемішайте, додайте буряк і знову перемішайте. Прикрасьте маринованими грибами.

Також ви можете приготувати ще одну популярну закуску салат із печінки тріски. Він ідеальний для того, щоб подавати його у тарталетках.