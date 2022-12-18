Идеальная закуска. Рецепт сырного печенья

Сырное печенье можно приготовить буквально с любым твердым сыром, который вам нравится.

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Единственный недостаток сырного печенья в том, что оно слишком быстро съедается. Невозможно устоять перед тем, чтобы взять одно печенье, а за ним еще и еще одно.

Оно хорошо к чаю, но отлично подходит и к пиву, и даже к шампанскому. Использовать можно любой твердый сыр: от пармезана, до чеддера. А сверху можно присыпать крупной солью и розмарином, если вам хочется усилить его вкус.

Для приготовления сырного печенья вам понадобится всего семь ингредиентов.

Сырное печенье

Ингредиенты:

Мука — 250 гр;

Сливочное масло — 125 гр;

Твердый сыр — 125 гр;

Один яичный желток;

Одно яйцо;

Молотый белый перец – 1 ч. л.;

Соль – половинка чайной ложки.

Просейте в миску 250 грамм муки. Добавьте соль и молотый белый перец. Впрочем, можете обойтись и вовсе без перца. Так тоже получится вкусно. Сливочное масло должно быть холодным – это важно. Тогда тесто получится хрустящим.

Достаньте масло из холодильника, нарежьте кубиками и добавьте к муке. Руками перетрите муку с маслом, пока не получится крошка. То же самое можно сделать и миксером, но руками удобнее. Яйцо разбейте в отдельную миску, взбейте вилкой и вмешайте в тесто.

Натрите 125 грамм сыра на крупной терке. Тут все зависит ваших предпочтений: с любым сыром выйдет вкусно, но вы можете сделать смесь сыров, например, пармезан придаст солености и пикантности, чеддер – сладости.

Добавьте сыр к тесту и хорошенько перемешайте. Тесто накройте и на час уберите в холодильник.

Присыпьте стол мукой и раскатайте тесто до толщины 5 мм.

Стаканом вырежьте из теста кружочки. Остальное тесто снова смешайте и раскатайте и снова нарежьте кружочки. Остальное печенье может быть и ромбиками. На вкус это никак не повлияет.

Выложите печенье на застеленный пергаментом противень на расстоянии друг от друга. В отдельной миске взбейте вилкой желток и смажьте печень сверху кисточкой.

Выпекайте печенье в разогретой до 150 градусов духовке 20 минут, пока оно не станет золотистым.

Дайте печенью полностью остыть и храните в стеклянной банке. Ну это если вам будет, что хранить.

Также вы можете приготовить вкуснейшее печенье с корицей. Причем, чем больше корицы, тем вкуснее.