Ідеальна закуска. Рецепт сирного печива

Сирне печиво можна приготувати буквально з твердим сиром, який вам подобається.

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Єдиний недолік сирного печива в тому, що воно дуже швидко з'їдається. Неможливо встояти перед тим, щоб узяти одне печиво, а за ним ще одне.

Воно добре підходить до чаю, але чудово підходить і до пива, і навіть до шампанського. Використовувати можна будь-який твердий сир: від пармезану до чеддера. А зверху можна присипати великою сіллю та розмарином, якщо вам хочеться посилити його смак.

Для приготування сирного печива вам знадобиться лише сім інгредієнтів.

Сирне печиво

Складові:

Борошно — 250 гр;

Вершкове масло — 125 гр;

Твердий сир — 125 гр;

Один яєчний жовток;

Одне яйце;

Мелений білий перець — 1 ч. л.;

Сіль — половинка чайної ложки.

Просійте в миску 250 г борошна. Додати сіль і мелений білий перець. Втім, можете обійтися зовсім без перцю. Так також вийде смачно. Вершкове масло має бути холодним — це важливо. Тоді тісто вийде хрустким.

Дістаньте масло з холодильника, наріжте кубиками і додайте до борошна. Руками перетріть борошно з маслом, поки не вийде крихта. Те саме можна зробити і міксером, але руками зручніше. Яйце розбийте в окрему миску, збийте вилкою і влийте в тісто.

Натріть 125 г сиру на великій тертці. Тут все залежить від ваших уподобань: з будь-яким сиром вийде смачно, але ви можете зробити суміш сирів, наприклад, пармезан додасть солоності та пікантності, чеддер — солодкого смаку.

Додайте сир до тіста і добре перемішайте. Тісто накрийте і на годину заберіть у холодильник.

Присипте стіл борошном і розкотіть тісто до товщини 5 мм.

Склянкою виріжте з тіста кружечки. Решту тіста знову змішайте і розкотіть, і знову наріжте кружечки. Решта печива може бути і ромбиками. На смак це не вплине.

Викладіть печиво на застелене пергаментом деко на певній відстані одне від одного. В окремій мисці збийте вилкою жовток і змастіть печиво зверху пензликом.

Випікайте печиво в розігрітій до 150 градусів духовці 20 хвилин, поки воно не стане золотистим.

Дайте печиву повністю охолонути і зберігайте у скляній банці. Ну, це якщо вам буде що зберігати.

Також ви можете приготувати найсмачніше печиво з корицею. До того ж, чим більше кориці, тим смачніше.