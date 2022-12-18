Вкусно и просто. Рецепт намазки из копченой скумбрии

Намазка на бутерброды – это идеальная закуска. Причем приготовить ее можно и на праздничный стол.

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Намазка на хлеб, или любая разновидность паштетов – это очень вкусно и просто. Тем более, приготовить ее можно буквально из чего угодно. Рыбные намазки занимают особое место в этом списке.

Они получаются очень вкусными и оригинальными.

Намазка из скумбрии

Ингредиенты:

Скумбрия холодного копчения — 1 штука;

Сметана 35% — 200 гр;

Сливочный хрен — 1,5 ст. л.;

Сок половинки лимона;

Петрушка, зеленый лук, молотый черный перец.

Снимите со скумбрии кожу и отделите филе от костей. Аккуратно вытрите остатки внутренностей и мелкие косточки. Лучше всего это делать пинцетом.

Переложить филе скумбрии в чашу блендера, добавьте сметану. Лучше положите меньше, так как густота сметаны может различаться, а намазка все-таки должна получаться такой, чтобы ее можно было мазать на хлеб.

Также добавьте сливочный хрен. Если его остроты вам покажется недостаточно, можете увеличть его количество. Выжмите из половинки лимона сок, поперчите и измельчите в блендере. Вы можете сделать как однородную массу, так и такую, в которой будут ощущаться кусочки рыбы.

Нарежьте петрушку и лук, добавьте к намазке и перемешайте ложкой.

Вы также можете заменить сметану сливками, несладким йогуртом, или творожным сыром. Можете взять и другую рыбу, например горбушу. И поиграть с приправами – вдруг вам нравится другая зелень. Но есть намазку лучше с темным вкусным хлебом. Его также можно подсушить на сковороде, сделав более хрустящим.

Также вы можете приготовить классическую закуску из селедки и морковки, которая по вкусу будет напоминать красную икру.