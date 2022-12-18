Смачно та просто. Рецепт намазки з копченої скумбрії
Намазка на бутерброди — це ідеальна закуска. До того ж її можна приготувати і на святковий стіл.
Намазка на хліб, або будь-який різновид паштетів — це дуже смачно та просто. Тим паче, приготувати її можна буквально з будь-чого. Рибні намазки займають особливе місце у цьому списку.
Вони виходять дуже смачними та оригінальними.
Намазка зі скумбрії
Складові:
- Скумбрія холодного копчення — 1 штука;
- Сметана 35% — 200 гр;
- Вершковий хрін — 1,5 ст. л.;
- сік половинки лимона;
- Петрушка, зелена цибуля, мелений чорний перець.
Зніміть зі скумбрії шкіру та відокремте філе від кісток. Акуратно витріть залишки нутрощів і дрібні кісточки. Найкраще це робити пінцетом.
Перекласти філе скумбрії в чашу блендера, додайте сметану. Краще покладіть менше, тому що густота сметани може відрізнятися, а намазка все-таки повинна виходити такою, щоб її можна було мазати на хліб.
Також додайте вершковий хрін. Якщо його гостроти здасться недостатньо, можете збільшити його кількість. Вижміть із половинки лимона сік, поперчіть і подрібніть у блендері. Ви можете зробити як однорідну масу, так і таку, де відчуватимуться шматочки риби.
Наріжте петрушку та цибулю, додайте до намазки і перемішайте ложкою.
Ви також можете замінити сметану вершками, несолодким йогуртом або сиром. Можете взяти й іншу рибу, наприклад горбушу. І поекспериментувати з приправами — раптом вам подобається інша зелень. Але їсти намазку краще із темним смачним хлібом. Його також можна підсушити на сковороді, зробивши хрустким.
Також ви можете приготувати класичну закуску з оселедця та моркви, яка за смаком нагадуватиме червону ікру.