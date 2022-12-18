Смачно та просто. Рецепт намазки з копченої скумбрії

Намазка на бутерброди — це ідеальна закуска. До того ж її можна приготувати і на святковий стіл.

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Намазка на хліб, або будь-який різновид паштетів — це дуже смачно та просто. Тим паче, приготувати її можна буквально з будь-чого. Рибні намазки займають особливе місце у цьому списку.

Вони виходять дуже смачними та оригінальними.

Намазка зі скумбрії

Складові:

Скумбрія холодного копчення — 1 штука;

Сметана 35% — 200 гр;

Вершковий хрін — 1,5 ст. л.;

сік половинки лимона;

Петрушка, зелена цибуля, мелений чорний перець.

Зніміть зі скумбрії шкіру та відокремте філе від кісток. Акуратно витріть залишки нутрощів і дрібні кісточки. Найкраще це робити пінцетом.

Перекласти філе скумбрії в чашу блендера, додайте сметану. Краще покладіть менше, тому що густота сметани може відрізнятися, а намазка все-таки повинна виходити такою, щоб її можна було мазати на хліб.

Також додайте вершковий хрін. Якщо його гостроти здасться недостатньо, можете збільшити його кількість. Вижміть із половинки лимона сік, поперчіть і подрібніть у блендері. Ви можете зробити як однорідну масу, так і таку, де відчуватимуться шматочки риби.

Наріжте петрушку та цибулю, додайте до намазки і перемішайте ложкою.

Ви також можете замінити сметану вершками, несолодким йогуртом або сиром. Можете взяти й іншу рибу, наприклад горбушу. І поекспериментувати з приправами — раптом вам подобається інша зелень. Але їсти намазку краще із темним смачним хлібом. Його також можна підсушити на сковороді, зробивши хрустким.

Також ви можете приготувати класичну закуску з оселедця та моркви, яка за смаком нагадуватиме червону ікру.