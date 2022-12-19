Быстро и очень вкусно. Простой рецепт кекса "Зебра"

Свое название пирог, или кекс получил из-за полосок, которые видны в разрезе.

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Чем считать "Зебру" – мнения разнятся. Одни называют его кексом, другие пирогом, но эта полосатая выпечка очень просто готовится и отлично подойдет тем, кто только осваивает духовку и сдобное тесто.

Секрет классического рецепта пирога "Зебра" – в большом количестве сметаны, из-за чего он получается очень мягким и нежным. А полосы в разрезе – делают его еще и забавным. Готовится он из минимального количества продуктов и время приготовления занимает не более часа.

Кекс "Зебра"

Ингредиенты:

Пять яиц;

Сахар – 240 гр;

Масло сливочное (растопить) — 150-200 гр;

Сметана — 200 мл;

Сода — 0,5 ч. л.;

Мука — 250-270 г

Какао — 2 ст. л.

Яйца взбиваем с сахаром до пышной белой пены. Добавить муку, растопленное остывшее сливочное масло, сметану и соду, которую следует погасить уксусом. Перемешиваем венчиком, но лучше миксером, так будет проще.

Делим тесто на две равные части. В одну часть добавляем две столовые ложки муки, а в другую две столовые ложки какао.

Перемешиваем миксером снова, чтобы не было комочков и тесто стало однородным. Должна получиться консистенция не слишком густой сметаны.

Широкую форму (26–28 см), смазываем сливочным маслом и вливаем тесто в центр поочередно: шоколадное и простое. Лучше по столовой ложке. Перемешивать не надо.

Духовку следует разогреть заранее до 200 градусов. Выпекаем в течение получаса. Если верх пирога уже пропечется, а середина еще нет — следует накрыть пирог фольгой, уменьшить температуру до 180 градусов и выпекать до готовности. Готовность проверяем деревянной шпажкой — она должна быть чистая, без кусочков налипшего теста.

Также вы можете приготовить классический американский яблочный пирог в котором много начинки, а тесто нежное и хрустящее.