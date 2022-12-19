Швидко й дуже смачно. Простий рецепт кексу "Зебра"
Свою назву пиріг, або кекс, отримав через смужки, які видно в розрізі.
Чим вважати "Зебру" — думки різняться. Одні називають його кексом, інші пирогом, але ця смугаста випічка дуже просто готується та відмінно підійде тим, хто освоює духовку та здобне тісто.
Секрет класичного рецепту пирога "Зебра" — у великій кількості сметани, через що він виходить дуже м'яким і ніжним. А смуги в розрізі роблять його ще й кумедним. Готують його з мінімальної кількості продуктів, і час приготування займає трохи більше години.
Кекс "Зебра"
Складові:
- П'ять яєць;
- Цукор — 240 гр;
- Масло вершкове (розтопити) — 150-200 гр;
- Сметана — 200 мл;
- Сода — 0,5 ч.л.;
- Борошно — 250-270 г
- Какао — 2 ст. л.
Яйця збиваємо з цукром до пишної білої піни. Додати борошно, розтоплене охолоджене вершкове масло, сметану та соду, яку слід погасити оцтом. Перемішуємо вінчиком, але краще міксером — так буде простіше.
Ділимо тісто на дві рівні частини. В одну частину додаємо дві столові ложки борошна, а в іншу — дві столові ложки какао.
Перемішуємо міксером знову, щоб не було грудочок і тісто стало однорідним. Повинна вийти консистенція не надто густої сметани.
Широку форму (26-28 см), змащуємо вершковим маслом і вливаємо тісто в центр по черзі: шоколадне та просте. Краще по столовій ложці. Перемішувати не треба.
Духовку слід розігріти наперед до 200 градусів. Випікаємо протягом пів години. Якщо верх пирога вже пропечеться, а середина ще ні — слід накрити пиріг фольгою, зменшити температуру до 180 градусів і випікати до готовності. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою — вона повинна бути чиста, без шматочків тіста, що налипло.
Також ви можете приготувати класичний американський пиріг, у якому багато начинки, а тісто ніжне та хрумке.