Швидко й дуже смачно. Простий рецепт кексу "Зебра"

Свою назву пиріг, або кекс, отримав через смужки, які видно в розрізі.

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Чим вважати "Зебру" — думки різняться. Одні називають його кексом, інші пирогом, але ця смугаста випічка дуже просто готується та відмінно підійде тим, хто освоює духовку та здобне тісто.

Секрет класичного рецепту пирога "Зебра" — у великій кількості сметани, через що він виходить дуже м'яким і ніжним. А смуги в розрізі роблять його ще й кумедним. Готують його з мінімальної кількості продуктів, і час приготування займає трохи більше години.

Кекс "Зебра"

Складові:

П'ять яєць;

Цукор — 240 гр;

Масло вершкове (розтопити) — 150-200 гр;

Сметана — 200 мл;

Сода — 0,5 ч.л.;

Борошно — 250-270 г

Какао — 2 ст. л.

Яйця збиваємо з цукром до пишної білої піни. Додати борошно, розтоплене охолоджене вершкове масло, сметану та соду, яку слід погасити оцтом. Перемішуємо вінчиком, але краще міксером — так буде простіше.

Ділимо тісто на дві рівні частини. В одну частину додаємо дві столові ложки борошна, а в іншу — дві столові ложки какао.

Перемішуємо міксером знову, щоб не було грудочок і тісто стало однорідним. Повинна вийти консистенція не надто густої сметани.

Широку форму (26-28 см), змащуємо вершковим маслом і вливаємо тісто в центр по черзі: шоколадне та просте. Краще по столовій ложці. Перемішувати не треба.

Духовку слід розігріти наперед до 200 градусів. Випікаємо протягом пів години. Якщо верх пирога вже пропечеться, а середина ще ні — слід накрити пиріг фольгою, зменшити температуру до 180 градусів і випікати до готовності. Готовність перевіряємо дерев'яною шпажкою — вона повинна бути чиста, без шматочків тіста, що налипло.

Також ви можете приготувати класичний американський пиріг, у якому багато начинки, а тісто ніжне та хрумке.