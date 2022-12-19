Вкус Нового года: нежнейший меренговый рулет с крем-сыром и мандаринами (видео)

Мандарины придают десерту из безе особую нотку.

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Белый и тающий во рту, словно снег, меренговый рулет с мандариновым курдом и нежнейшим кремом – что может быть идеальнее в качестве десерта на новогодние праздники. Как правильно приготовить это невероятно вкусное лакомство, рассказала и показала кулинарный блогер Валерия Велигура.

Меренговый рулет с кремом-сыром Philadelphia и мандариновым курдом

Ингредиенты:

Яичные белки – 6 шт (200 гр);

Сахар – 300 гр;

Кукурузный крахмал – 60 гр;

Щепотка соли;

Щепотка лимонной кислоты.

Для мандаринового курда:

Очищенные мандарины – 300 гр;

Сахар – 30 гр;

Яичные желтки – 2 шт;

Кукурузный крахмал – 20 гр.

Для сливочного крема:

Крем-сыр Philadelphia Original – 300 гр;

Сахарная пудра – 30 гр;

Сливки (33%) – 100 мл.

Способ приготовления:

Сначала нужно приготовить меренгу. Для этого в глубокую посуду влить белки, добавить к ним соль, лимонную кислоту и взбить до белой пены. Продолжая взбивать, постепенно ввести сахар и взбить до пиков, чтобы при переворачивании миски белки не выпадали.

Просеять крахмал и перемешать миксером или лопаткой до однородности. Выложить массу ровным слоем на противень, застеленный пергаментной бумагой и сушить 25 минут при температуре 160 градусов, включив в духовке режим верх/низ без конвекции.

Готовую меренгу достать из духовки, накрыть листом пергамента и перевернуть. Снять пергамент, на котором выпекался рулет и дать остыть. ⠀

Следующий этап – приготовление мандаринового курда. Очищенные мандарины перебить блендером, добавить сахар, желтки, крахмал и перемешать. Довести до кипения, убавить огонь и варить до загустения. Снять с огня, перетереть через сито и дать остыть. ⠀

Теперь необходимо сделать сливочный крем. Крем-сыр Philadelphia, сливки и пудру взбить миксером до загустения.

Последний шаг – сборка рулета.

На меренгу ровным слоем выложить мандариновый курд и дать постоять 10 мин. Сверху покрыть слоем крема и плотно свернуть в рулет. Обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 30 мин или на ночь.

Готовый рулет перед подачей можно украсить кремом или фруктами и посыпать шоколадной крошкой.

Напомним, как приготовить торт со вкусом пряников.