Смак Нового року: найніжніший меренговий рулет із крем-сиром та мандаринами (відео)

Мандарини надають десерту з безе особливу нотку.

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Білий і тане у роті, наче сніг, меренговий рулет з мандариновим курдом і найніжнішим кремом — що може бути ідеальніше як десерт на новорічні свята. Як правильно приготувати ці неймовірно смачні ласощі, розповіла і показала кулінарна блогерка Валерія Велігура.

Меренговий рулет з кремом-сиром Philadelphia та мандариновим курдом

Складові:

Яєчні білки — 6 шт. (200 г);

Цукор — 300 г;

Кукурудзяний крохмаль — 60 г;

Дрібка солі;

Дрібка лимонної кислоти.

Для мандаринового курда:

Очищені мандарини — 300 г;

Цукор — 30 г;

Яєчні жовтки — 2 шт.;

Кукурудзяний крохмаль — 20 г

Для вершкового крему:

Крем-сир Philadelphia Original — 300 г;

Цукрова пудра — 30 г;

Вершки (33%) — 100 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно приготувати меренгу. Для цього в глибокий посуд влити білки, додати до них сіль, лимонну кислоту та збити до білої піни. Продовжуючи збивати, поступово ввести цукор і збити до піків, щоб при перевертанні миски білки не випадали.

Просіяти крохмаль і перемішати міксером або лопаткою до однорідності. Викласти масу рівним шаром на лист, застелений пергаментним папером і сушити 25 хвилин за температури 160 градусів, включивши в духовці режим верх/низ без конвекції.

Готову меренгу дістати з духовки, накрити пергаментним листом і перевернути. Зняти пергамент, на якому випікався рулет, і дати охолонути. ⠀

Наступний етап — приготування мандаринового курда. Очищені мандарини перебити блендером, додати цукор, жовтки, крохмаль і перемішати. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити до загусання. Зняти з вогню, перетерти через сито та дати охолонути. ⠀

Тепер потрібно зробити вершковий крем. Крем-сир Philadelphia, вершки та пудру збити міксером до загусання.

Останній крок — збирання рулету.

На меренгу рівним шаром викласти мандариновий курд і дати постояти 10 хв. Зверху покрити шаром крему і щільно згорнути у рулет. Обернути харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 30 хв або на ніч.

Готовий рулет перед подачею можна прикрасити кремом або фруктами та посипати шоколадною крихтою.

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