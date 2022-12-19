Смак Нового року: найніжніший меренговий рулет із крем-сиром та мандаринами (відео)
Мандарини надають десерту з безе особливу нотку.
Білий і тане у роті, наче сніг, меренговий рулет з мандариновим курдом і найніжнішим кремом — що може бути ідеальніше як десерт на новорічні свята. Як правильно приготувати ці неймовірно смачні ласощі, розповіла і показала кулінарна блогерка Валерія Велігура.
Меренговий рулет з кремом-сиром Philadelphia та мандариновим курдом
Складові:
- Яєчні білки — 6 шт. (200 г);
- Цукор — 300 г;
- Кукурудзяний крохмаль — 60 г;
- Дрібка солі;
- Дрібка лимонної кислоти.
Для мандаринового курда:
- Очищені мандарини — 300 г;
- Цукор — 30 г;
- Яєчні жовтки — 2 шт.;
- Кукурудзяний крохмаль — 20 г
Для вершкового крему:
- Крем-сир Philadelphia Original — 300 г;
- Цукрова пудра — 30 г;
- Вершки (33%) — 100 мл.
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно приготувати меренгу. Для цього в глибокий посуд влити білки, додати до них сіль, лимонну кислоту та збити до білої піни. Продовжуючи збивати, поступово ввести цукор і збити до піків, щоб при перевертанні миски білки не випадали.
Просіяти крохмаль і перемішати міксером або лопаткою до однорідності. Викласти масу рівним шаром на лист, застелений пергаментним папером і сушити 25 хвилин за температури 160 градусів, включивши в духовці режим верх/низ без конвекції.
Готову меренгу дістати з духовки, накрити пергаментним листом і перевернути. Зняти пергамент, на якому випікався рулет, і дати охолонути. ⠀
Наступний етап — приготування мандаринового курда. Очищені мандарини перебити блендером, додати цукор, жовтки, крохмаль і перемішати. Довести до кипіння, зменшити вогонь і варити до загусання. Зняти з вогню, перетерти через сито та дати охолонути. ⠀
Тепер потрібно зробити вершковий крем. Крем-сир Philadelphia, вершки та пудру збити міксером до загусання.
Останній крок — збирання рулету.
На меренгу рівним шаром викласти мандариновий курд і дати постояти 10 хв. Зверху покрити шаром крему і щільно згорнути у рулет. Обернути харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 30 хв або на ніч.
Готовий рулет перед подачею можна прикрасити кремом або фруктами та посипати шоколадною крихтою.