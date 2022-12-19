Без мясорубки: рецепт ленивых куринных котлет с грибами
Из мяса птицы получаются очень нежные, сочные и вкусные котлеты.
Для приготовления этого вкусного блюда можно использовать любой твердый сыр по своему вкусу, а вместо шампиньонов также хорошо подойдут любые другие грибы. Добавляя к оригинальному рецепту грибы и сыр, куриные котлеты станут идеальным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты:
- 500 г филе куриной грудки
- 200 г шампиньонов
- 2 яйца
- 1 луковица
- 2 ст.л крахмала
- 2 ст.л майонеза
- 2 зубчика чеснока
- 1/2 ч.л мускатного ореха
- пучок кинзы
- специи по вкусу
- масло растительное (для жарки)
Способ приготовления:
Промойте и просушите мясо. Нарежьте мелко кубиками и положите в глубокую миску.
Мелко порубите кинзу (другую зелень по вашему вкусу) и отправьте в миску к мясу. Сюда же вбейте яйца, посолите, поперчите и добавьте мускатный орех. Хорошо перемешайте.
Добавьте майонез, перемешайте и отставьте мариноваться.
Пока мясо маринуется, подготовим грибы. Порежьте репчатый лук и шампиньоны мелкими кубиками. Зубчик чеснока раздавите широкой стороной ножа. Налейте растительное масло на сковороду, положить раздавленный чеснок и обжарьте его до золотистой корочки. Так чеснок отдаст свой аромат маслу. Убирите его со сковороды.
На раскаленную сковороду отправьте лук. Обжарьте до золотистого цвета. Выложите шампиньоны, поджарьте.
Готовые грибы добавьте к фаршу. и тщательно перемешайте. Добавьте крахмал и еще раз хорошо перемешайте. Накройте пленкой и убрерите в холодильник на 1-2 часа. Самое главное — крахмал должен впитать влагу.
Затем приступайте к жарке. На сковороду налейте масло и хорошо разогрейте. В этом рецепте не стоит тратить время, чтобы сформировать биточек, можно просто ложкой выкладывать готовый фарш на сковороду и жарить до золотистой корочки.
Напомним, рецепт диетических котлет в духовке.