Без мясорубки: рецепт ленивых куринных котлет с грибами

Из мяса птицы получаются очень нежные, сочные и вкусные котлеты.

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Для приготовления этого вкусного блюда можно использовать любой твердый сыр по своему вкусу, а вместо шампиньонов также хорошо подойдут любые другие грибы. Добавляя к оригинальному рецепту грибы и сыр, куриные котлеты станут идеальным дополнением к праздничному столу.

Ингредиенты:

500 г филе куриной грудки

200 г шампиньонов

2 яйца

1 луковица

2 ст.л крахмала

2 ст.л майонеза

2 зубчика чеснока

1/2 ч.л мускатного ореха

пучок кинзы

специи по вкусу

масло растительное (для жарки)

Способ приготовления:

Промойте и просушите мясо. Нарежьте мелко кубиками и положите в глубокую миску.

Мелко порубите кинзу (другую зелень по вашему вкусу) и отправьте в миску к мясу. Сюда же вбейте яйца, посолите, поперчите и добавьте мускатный орех. Хорошо перемешайте.

Добавьте майонез, перемешайте и отставьте мариноваться.

Пока мясо маринуется, подготовим грибы. Порежьте репчатый лук и шампиньоны мелкими кубиками. Зубчик чеснока раздавите широкой стороной ножа. Налейте растительное масло на сковороду, положить раздавленный чеснок и обжарьте его до золотистой корочки. Так чеснок отдаст свой аромат маслу. Убирите его со сковороды.

На раскаленную сковороду отправьте лук. Обжарьте до золотистого цвета. Выложите шампиньоны, поджарьте.

Готовые грибы добавьте к фаршу. и тщательно перемешайте. Добавьте крахмал и еще раз хорошо перемешайте. Накройте пленкой и убрерите в холодильник на 1-2 часа. Самое главное — крахмал должен впитать влагу.

Затем приступайте к жарке. На сковороду налейте масло и хорошо разогрейте. В этом рецепте не стоит тратить время, чтобы сформировать биточек, можно просто ложкой выкладывать готовый фарш на сковороду и жарить до золотистой корочки.

Напомним, рецепт диетических котлет в духовке.