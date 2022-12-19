Без м'ясорубки: рецепт лінивих курячих котлет із грибами

Із м'яса птиці виходять дуже ніжні, соковиті й смачні котлети.

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Для приготування цієї смачної страви можна використовувати будь-який твердий сир на свій смак, а замість печериць також добре підійдуть будь-які інші гриби. З додаванням до оригінального рецепту грибів і сиру курячі котлети стануть ідеальним доповненням до святкового столу.

Інгредієнти:

500 г філе курячої грудки

200 г печериць

2 яйця

1 цибулина

2 ст.л. крохмалю

2 ст.л. майонезу

2 зубчики часнику

1/2 ч.л. мускатного горіха

пучок кінзи

спеції до смаку

олія рослинна (для смаження)

Спосіб приготування:

Промийте і просушіть м'ясо. Наріжте дрібно кубиками та покладіть у глибоку миску.

Дрібно порубайте кінзу (іншу зелень на ваш смак) і відправте в миску до м'яса. Сюди вбийте яйця, посоліть, поперчіть і додайте мускатний горіх. Добре перемішайте.

Додайте майонез, перемішайте й відставте маринуватися.

Поки м'ясо маринується, підготуємо гриби. Поріжте цибулю та печериці дрібними кубиками. Зубчик часнику роздавіть широкою стороною ножа. Налийте олію на сковороду, покладіть розчавлений часник і обсмажте його до золотистої скоринки. Так часник віддасть свій аромат олії. Заберіть його зі сковороди.

На розпечену сковороду відправте цибулю. Обсмажте до золотистого кольору. Викладіть печериці, підсмажте.

Готові гриби додайте до фаршу та ретельно перемішайте. Додайте крохмаль і добре перемішайте. Накрийте плівкою та приберіть холодильник на 1-2 години. Найголовніше — крохмаль повинен увібрати вологу.

Потім приступайте до смаження. На сковороду налийте олію і добре розігрійте. У цьому рецепті не варто витрачати час, щоб сформувати биточок, можна просто ложкою викладати готовий фарш на сковороду і смажити до золотистої скоринки.

Нагадаємо рецепт дієтичних котлет у духовці.