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Еда

Рулет из лаваша с крабовыми палочками

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Фото: Скриншот

Это универсальная закуска, которую можно разнообразить с помощью соусов и начинки.

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Рулеты из лаваша особо популярны в сезон праздников. Такой рулет с начинкой из крабовых палочек смело заменяет обычные бутерброды. Главный плюс в том, что делается закуска очень быстро.

Ингредиенты:

  • 4 листа лаваша (25х50 см)
  • 4 вареных яйца
  • 400 г шампиньонов
  • 200 г твердого сыра
  • 200 г майонеза
  • 170 г крабовых палочек (9 шт.)
  • 1 луковица
  • масло для жарки
  • соль, перец для грибов

Способ приготовления:

Лук и промытые шампиньоны нарезаем кубиками. Обжариваем на растительном масле сначала лук, а затем до золотистого цвета – грибы.

Яйца и крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Сыр натираем на большой терке.

Когда все готово, собираем рулет. Лист лаваша смазываем майонезом и выкладываем на него натертый сыр. Сверху укладываем еще один лист лаваша с небольшим смещением, чтобы при скручивании начинка не вываливалась. Также смазываем майонезом и укладываем слой начинки. Поступаем так со всеми слоями, выкладывая их друг на друга.

Скручиваем лаваш с начинкой в тугой рулет, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник минимум в час. Перед подачей нарезаем рулет из лаваша с крабовыми палочками и подаем к праздничному столу.

Напомним, рецепт праздничного стала с черносливом и куриным филе.