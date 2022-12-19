Это универсальная закуска, которую можно разнообразить с помощью соусов и начинки.

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Рулеты из лаваша особо популярны в сезон праздников. Такой рулет с начинкой из крабовых палочек смело заменяет обычные бутерброды. Главный плюс в том, что делается закуска очень быстро.

Ингредиенты:

4 листа лаваша (25х50 см)

4 вареных яйца

400 г шампиньонов

200 г твердого сыра

200 г майонеза

170 г крабовых палочек (9 шт.)

1 луковица

масло для жарки

соль, перец для грибов

Способ приготовления:

Лук и промытые шампиньоны нарезаем кубиками. Обжариваем на растительном масле сначала лук, а затем до золотистого цвета – грибы.

Яйца и крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Сыр натираем на большой терке.

Когда все готово, собираем рулет. Лист лаваша смазываем майонезом и выкладываем на него натертый сыр. Сверху укладываем еще один лист лаваша с небольшим смещением, чтобы при скручивании начинка не вываливалась. Также смазываем майонезом и укладываем слой начинки. Поступаем так со всеми слоями, выкладывая их друг на друга.

Скручиваем лаваш с начинкой в тугой рулет, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник минимум в час. Перед подачей нарезаем рулет из лаваша с крабовыми палочками и подаем к праздничному столу.

Напомним, рецепт праздничного стала с черносливом и куриным филе.