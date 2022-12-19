Рулет из лаваша с крабовыми палочками
Это универсальная закуска, которую можно разнообразить с помощью соусов и начинки.
Рулеты из лаваша особо популярны в сезон праздников. Такой рулет с начинкой из крабовых палочек смело заменяет обычные бутерброды. Главный плюс в том, что делается закуска очень быстро.
Ингредиенты:
- 4 листа лаваша (25х50 см)
- 4 вареных яйца
- 400 г шампиньонов
- 200 г твердого сыра
- 200 г майонеза
- 170 г крабовых палочек (9 шт.)
- 1 луковица
- масло для жарки
- соль, перец для грибов
Способ приготовления:
Лук и промытые шампиньоны нарезаем кубиками. Обжариваем на растительном масле сначала лук, а затем до золотистого цвета – грибы.
Яйца и крабовые палочки нарезаем небольшими кубиками. Сыр натираем на большой терке.
Когда все готово, собираем рулет. Лист лаваша смазываем майонезом и выкладываем на него натертый сыр. Сверху укладываем еще один лист лаваша с небольшим смещением, чтобы при скручивании начинка не вываливалась. Также смазываем майонезом и укладываем слой начинки. Поступаем так со всеми слоями, выкладывая их друг на друга.
Скручиваем лаваш с начинкой в тугой рулет, заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник минимум в час. Перед подачей нарезаем рулет из лаваша с крабовыми палочками и подаем к праздничному столу.
Напомним, рецепт праздничного стала с черносливом и куриным филе.