Це універсальна закуска, яку можна урізноманітнити за допомогою соусів і начинки.

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Рулети з лаваша особливо популярні у сезон свят. Такий рулет із начинкою з крабових паличок сміливо замінює звичайні бутерброди. Головний плюс у тому, що робиться закуска дуже швидко.

Інгредієнти:

4 листи лаваша (25х50 см)

4 варені яйця

400 г печериць

200 г твердого сиру

200 г майонезу

170 г крабових паличок (9 шт.)

1 цибулина

олія для смаження

сіль, перець для грибів

Спосіб приготування:

Цибулю та промиті печериці нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на олії спочатку цибулю, а потім до золотистого кольору — гриби.

Яйця та крабові палички нарізаємо невеликими кубиками. Сир натираємо на великій тертці.

Коли все готове, збираємо рулет. Аркуш лаваша змащуємо майонезом і викладаємо на нього натертий сир. Зверху укладаємо ще один лист лаваша з невеликим зсувом, щоб під час скручування начинка не вивалювалася. Також змащуємо майонезом і укладаємо шар начинки. Робимо так із усіма шарами, викладаючи їх один на одного.

Скручуємо лаваш із начинкою в тугий рулет, загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник щонайменше на годину. Перед подачею нарізаємо рулет із лаваша з крабовими паличками та подаємо до святкового столу.

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