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Їжа

Рулет із лаваша з крабовими паличками

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Фото: Скріншот

Це універсальна закуска, яку можна урізноманітнити за допомогою соусів і начинки.

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Рулети з лаваша особливо популярні у сезон свят. Такий рулет із начинкою з крабових паличок сміливо замінює звичайні бутерброди. Головний плюс у тому, що робиться закуска дуже швидко.

Інгредієнти:

  • 4 листи лаваша (25х50 см)
  • 4 варені яйця
  • 400 г печериць
  • 200 г твердого сиру
  • 200 г майонезу
  • 170 г крабових паличок (9 шт.)
  • 1 цибулина
  • олія для смаження
  • сіль, перець для грибів

Спосіб приготування:

Цибулю та промиті печериці нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на олії спочатку цибулю, а потім до золотистого кольору — гриби.

Яйця та крабові палички нарізаємо невеликими кубиками. Сир натираємо на великій тертці.

Коли все готове, збираємо рулет. Аркуш лаваша змащуємо майонезом і викладаємо на нього натертий сир. Зверху укладаємо ще один лист лаваша з невеликим зсувом, щоб під час скручування начинка не вивалювалася. Також змащуємо майонезом і укладаємо шар начинки. Робимо так із усіма шарами, викладаючи їх один на одного.

Скручуємо лаваш із начинкою в тугий рулет, загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник щонайменше на годину. Перед подачею нарізаємо рулет із лаваша з крабовими паличками та подаємо до святкового столу.

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