Рулет із лаваша з крабовими паличками
Це універсальна закуска, яку можна урізноманітнити за допомогою соусів і начинки.
Рулети з лаваша особливо популярні у сезон свят. Такий рулет із начинкою з крабових паличок сміливо замінює звичайні бутерброди. Головний плюс у тому, що робиться закуска дуже швидко.
Інгредієнти:
- 4 листи лаваша (25х50 см)
- 4 варені яйця
- 400 г печериць
- 200 г твердого сиру
- 200 г майонезу
- 170 г крабових паличок (9 шт.)
- 1 цибулина
- олія для смаження
- сіль, перець для грибів
Спосіб приготування:
Цибулю та промиті печериці нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на олії спочатку цибулю, а потім до золотистого кольору — гриби.
Яйця та крабові палички нарізаємо невеликими кубиками. Сир натираємо на великій тертці.
Коли все готове, збираємо рулет. Аркуш лаваша змащуємо майонезом і викладаємо на нього натертий сир. Зверху укладаємо ще один лист лаваша з невеликим зсувом, щоб під час скручування начинка не вивалювалася. Також змащуємо майонезом і укладаємо шар начинки. Робимо так із усіма шарами, викладаючи їх один на одного.
Скручуємо лаваш із начинкою в тугий рулет, загортаємо в харчову плівку та ставимо в холодильник щонайменше на годину. Перед подачею нарізаємо рулет із лаваша з крабовими паличками та подаємо до святкового столу.
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